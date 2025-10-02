Новосибирцам рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами

Здоровье сердца и сосудов требует внимания. Сердечно-сосудистые болезни часто возникают из-за нездорового образа жизни. В Новосибирской области проходит неделя ответственного отношения к сердцу.

Главный специалист по профилактике Марина Фомичева назвала ключевые факторы риска: курение, алкоголь, неправильное питание, недостаток физической активности, ожирение, высокое давление, повышенный уровень глюкозы и холестерина, нарушение режима дня и стресс. Наследственность также играет роль.

Врач подчеркнула важность раннего выявления и коррекции факторов риска для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

— В 80% случаев корректировка этих факторов предотвращает развитие болезни. Даже если заболевание всё же возникнет, оно проявится значительно позже. Исследования в центрах здоровья показывают, что 63–67% людей, пришедших без жалоб, имеют факторы риска, что подчеркивает важность профилактики, — пояснила медик изданию Горсайт.

Современные методы выявляют сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация направлена на это. На первом этапе часто обнаруживается повышенное давление, после чего пациента направляют на дополнительное обследование. Врач ставит диагноз и назначает лечение.

Современная диспансеризация отличается от практики восьмидесятых годов. Сейчас выявляются факторы риска не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сахарного диабета, онкологии, болезней дыхательной системы. Скрининг проводится в Центрах здоровья, где анкеты и исследования помогают определить риски. В поликлиниках работают кабинеты по оздоровительному питанию и отказу от курения. Терапевт предлагает консультации по коррекции факторов риска. Специалист дает рекомендации по изменению образа жизни и, при необходимости, назначает лекарства.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, за 6 лет, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», количество региональных сосудистых центров увеличилось с двух до девяти, а больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась с 15,7% (в 2019 году) до 12,7% (в 2024).

