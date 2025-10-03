Новосибирцев предупредили о досрочной выплате пенсий и пособий в октябре 2025 года

Отделение соцфонда по региону опубликовало график выплат пенсий и пособий на октябрь 2025 года. В этом месяце даты перечисления ежемесячных пособий из средств маткапитала и первых траншей пенсий приходятся на выходные.
5 октября, когда обычно переводят выплаты из маткапитала, будет воскресенье. Поэтому деньги поступят в банки вместе с другими «детскими» пособиями 3 октября.
Новосибирские пенсионеры, которым выплаты приходят 11 числа каждого месяца, получат их досрочно – 9 октября. В этом месяце дата выплаты пенсий приходится на субботу. Остальные перечисления будут произведены по графику.
В начале октября новосибирцы получат пособия за сентябрь и пенсии за текущий месяц, сообщили в соцфонде.
— Выплаты производятся в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) осуществляет банк. По вопросам зачисления средств необходимо обращаться в «свое» кредитное учреждение, — уточнили в отделении СФР по региону.
Пенсионерам, которые получают выплаты через Почту России, деньги доставят по графику.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сократилось количество пенсионеров.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru