Охотнику, застрелившему главу района Новосибирска, избрали меру пресечения

Охотнику, случайно застрелившему главу администрации Ленинского района Новосибирска Александра Гриба, избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Имя и фамилия обвиняемого не называется. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия случилась 1 октября вблизи села Шагалка. Гриб со своими знакомыми поехал на охоту на диких животных, у него имелась необходимая для этого лицензия.

По данным следствия, один из охотников, преследуя косуль, выстрелил из карабина, не убедившись, что на пути пули нет людей. В результате чиновник получил ранение, несовместимое с жизнью. Анонимный источник ранее рассказал ТАСС, что первоначальной версией смерти Александра Гриба был инсульт.

Прокуратура следит за ходом и результатами расследования уголовного дела.

Прощание с Александром Грибом состоится 4 октября 2025 года. Его похоронят на Заельцовском кладбище.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске.