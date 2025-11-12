Банк России внесёт крупные переводы себе по СБП в признаки мошеннических операций

Крупные переводы самому себе через систему быстрых платежей (СБП) будут включены в признаки мошеннических операций. Дело в том, что мошенники стали убеждать россиян перевести самому себе сбережения со своих счетов в других банках.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил «РИА Новости», что банки будут учитывать такую операцию, если в тот же день кто-либо попытается отправить деньги другому лицу, которому не переводил никаких средств в течение полугода.
По словам Уварова, приказ с расширенным перечнем признаков ЦБ опубликует в ближайшее время.
На сегодняшний день, в перечень признаков мошенничества внесены шесть операций. Этот список был утверждён в июле 2024 года.
Напомним, что в первом полугодии 2025 года жители Новосибирской области направили в Банк России более 3 000 жалоб, в том числе 1,9 тыс — на банки. Особенно выросло число жалоб на блокировку счетов, банковских карт и операций, а также на приостановление дистанционного банковского обслуживания.
— Банки блокируют счета и карты людей, если видят, что они используются для мошеннических схем. Часто это счета дропперов, которые передают доступ к своим картам преступникам для вывода и обналичивания украденных денег. Если их реквизиты попадают в специальную базу данных Банка России от правоохранительных органов, то банк обязан блокировать онлайн-банкинг и карты, чтобы вывести их из мошеннической цепочки. Обычно у дропперов несколько банковских счетов, блокируют сразу все, а не только те, которые попали в базу, — отмечала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
Ранее новосибирский юрист рассказала редакции, как бизнесу минимизировать риски при аресте счетов и блокировке связи.
