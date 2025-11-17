Назначен новый начальник управления ветеринарии Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании правительства региона в понедельник объявил о назначении Алексея Магерова на должность начальника управления ветеринарии.

С 2013 года эту должность занимал Олег Рожков.

— На должность начальника управления ветеринарии Новосибирской области, уже без приставки «исполняющий обязанности», с 11 ноября назначен Алексей Иванович Магеров, — сказал глава региона.

В Новосибирской области, где развито животноводство, перед управлением стоят важные задачи по обеспечению безопасности отрасли. Магеров ранее работал заместителем начальника Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

Управление ветеринарии Новосибирской области подчиняется министерству сельского хозяйства России. Его задача — следить за тем, чтобы в регионе не было опасных болезней животных и соблюдались санитарные нормы.

Ранее редакция сообщала о том, что Дмитрий Колпаков назначен главой Октябрьского района Новосибирска.