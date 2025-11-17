Рекламодателям

Назначен новый начальник управления ветеринарии Новосибирской области

  • 17/11/2025, 11:45
Автор: Артем Рязанов
Назначен новый начальник управления ветеринарии Новосибирской области
Ранее он работал в межрегиональном Россельхознадзоре

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании правительства региона в понедельник объявил о назначении Алексея Магерова на должность начальника управления ветеринарии.

С 2013 года эту должность занимал  Олег Рожков.

— На должность начальника управления ветеринарии Новосибирской области, уже без приставки «исполняющий обязанности», с 11 ноября назначен Алексей Иванович Магеров, — сказал глава региона.

В Новосибирской области, где развито животноводство, перед управлением стоят важные задачи по обеспечению безопасности отрасли. Магеров ранее работал заместителем начальника Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора

Управление ветеринарии Новосибирской области подчиняется министерству сельского хозяйства России. Его задача — следить за тем, чтобы в регионе не было опасных болезней животных и соблюдались санитарные нормы.

Ранее редакция сообщала  о том, что Дмитрий Колпаков назначен главой Октябрьского района Новосибирска.

Источник фото: Россельхознадзор Сибирское управление

38 235

Рубрики : Власть Агропром Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : назначение Ветеринария


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Рынок остывает»: количество вакансий в Новосибирской области снизилось на 23%
19/11/25 13:00
Бизнес Общество
Гёдза вместо пельменей: в магазинах Новосибирска зарегистрирован резкий рост спроса на продукты из Азии
19/11/25 12:30
Бизнес Общество Рынки
Убежать от зимы: где в Крыму россияне покупают квартиры для отдыха
19/11/25 12:10
Недвижимость
«За душу взяло»: новосибирские дети покорили импровизированным концертом пассажиров столичной подземки
19/11/25 12:00
Общество
«Вам сколько отрезать?»: россиянам предлагают покупать квартиры по квадратным метрам без ипотеки
19/11/25 11:30
Власть Недвижимость Общество
Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске
19/11/25 11:00
Общество Право&Порядок
«Нам говорили, что Хилок — все!»: жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную торговлю
19/11/25 10:30
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирской области БПЛА начали следить, где животноводы складируют навоз
19/11/25 10:00
Агропром Бизнес Общество
«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года
19/11/25 9:30
Бизнес Промышленность
Новосибирск стал центром притяжения для IT-талантов
19/11/25 9:00
Технологии
Во всех книжных магазинах Новосибирска срочно изъяли один роман Стивена Кинга
19/11/25 8:30
Бизнес Общество
«Под влиянием нейросетей»: в Новосибирске выросло количество тату-салонов
18/11/25 19:00
Бизнес Общество
«Вместо электросамокатов»: в новосибирских парках начали сдавать в аренду электроснегокаты
18/11/25 18:00
Бизнес Город Общество
Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске
18/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов
18/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
На распродажах в День холостяка новосибирцы предпочитали делать дорогие покупки
18/11/25 16:01
Бизнес Общество
«К вам придут за долгами»: новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей
18/11/25 15:30
Недвижимость Общество Финансы
Новосибирский автоэксперт рассказал о ситуации с топливом в регионе
18/11/25 15:00
Фаза резкого торможения: шансов избежать рецессии в России почти не осталось
18/11/25 14:30
Бизнес Власть Общество
Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений
18/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять