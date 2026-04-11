Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

Главная проблема, выявленная за время действия обновлённых норм, заключалась в жёсткости требований к сроку договора: соглашение не может быть заключено на период менее одного года. Для крупных таксопарков с постоянным потоком заказов это было приемлемо. Но для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются извозом не каждый день, а время от времени — например, в выходные или в качестве дополнительного заработка — годовая страховка становилась неоправданной нагрузкой.

Новые поправки устраняют это противоречие. С 1 сентября 2026 года перевозчики — физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право работать в такси, — смогут заключать краткосрочные договоры ОСГОП. Минимальный срок действия такого документа составит один день. Максимальный срок, который теперь считается краткосрочным, — менее года (то есть от 1 дня до 11 месяцев). При этом стандартное правило «договор не может быть короче года» продолжает действовать, но с оговоркой: «если в нём не предусмотрено иное». То есть годовой полис остаётся базовым вариантом, а короткий — дополнительной возможностью.

Еще одно важное дополнение касается цены. Поправки прямо устанавливают, что страховщик обязан применять понижающий коэффициент тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора. Иными словами, чем на меньшее количество дней водитель покупает страховку, тем меньше будет итоговая страховая премия. Механизм расчёта остаётся за страховыми компаниями, но сам принцип снижения платы закреплён законодательно.

