Таксисты Новосибирска получат посуточную страховку ОСГОП

Автор: Оксана Мочалова

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров. Нововведение опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Речь идёт о нормах федерального закона № 67-ФЗ, которые с 2012 года регулируют страхование перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Изначально эти требования не распространялись на такси. Ситуация изменилась 1 сентября 2024 года, когда в силу вступили поправки, сделавшие ОСГОП обязательным и для легковых такси. Тогда же перевозчикам дали 60 дней на оформление полисов и передачу сведений о них в региональные органы власти. За отсутствие страховки грозили серьёзные штрафы — до 1 миллиона рублей, которые позже снизили до 40 тысяч.

Главная проблема, выявленная за время действия обновлённых норм, заключалась в жёсткости требований к сроку договора: соглашение не может быть заключено на период менее одного года. Для крупных таксопарков с постоянным потоком заказов это было приемлемо. Но для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются извозом не каждый день, а время от времени — например, в выходные или в качестве дополнительного заработка — годовая страховка становилась неоправданной нагрузкой.

Новые поправки устраняют это противоречие. С 1 сентября 2026 года перевозчики — физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие право работать в такси, — смогут заключать краткосрочные договоры ОСГОП. Минимальный срок действия такого документа составит один день. Максимальный срок, который теперь считается краткосрочным, — менее года (то есть от 1 дня до 11 месяцев). При этом стандартное правило «договор не может быть короче года» продолжает действовать, но с оговоркой: «если в нём не предусмотрено иное». То есть годовой полис остаётся базовым вариантом, а короткий — дополнительной возможностью.

Еще одно важное дополнение касается цены. Поправки прямо устанавливают, что страховщик обязан применять понижающий коэффициент тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора. Иными словами, чем на меньшее количество дней водитель покупает страховку, тем меньше будет итоговая страховая премия. Механизм расчёта остаётся за страховыми компаниями, но сам принцип снижения платы закреплён законодательно.

Ранее редакция сообщала, что повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Новосибирцев внесут в федеральный реестр прививок

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России утвердило порядок создания федерального регистра, который объединит информацию о всех профилактических прививках граждан. Соответствующий проект постановления, разработанный по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, уже подготовлен. Новый электронный ресурс начнёт работу с 1 сентября 2028 года и будет действовать шесть лет.

Реестр войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Его оператором выступит Минздрав России. В базе данных будут содержаться сведения о тех, кто получил прививки по национальному календарю, о случаях поствакцинальных осложнений, о людях с медицинскими противопоказаниями, а также об отказавшихся от вакцинации при отсутствии противопоказаний. Кроме того, регистр включит информацию о планируемых прививках.

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Президент России назначил новых судей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

9 апреля 2026 года на портале правовой информации был опубликован указ Президента под номером 237. В документе сообщается о кадровых перестановках в судебной системе Новосибирской области.

Павел Львович Дмитревский занял должность судьи Новосибирского областного суда. Анна Олеговна Куприй стала судьей Советского районного суда города Новосибирска.

«Герои НовоСибири» помогут в реализации молодежных проектов

Участники второго этапа программы «Герои НовоСибири» собрались на очередную встречу в СИУ РАНХиГС, где руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков ознакомил их с основными векторами государственной политики в отношении молодежи и ролью программы в их реализации. Носков акцентировал внимание на важности вовлечения молодого поколения в формирование региональной повестки, а также обозначил ключевые направления работы, направленные на системную поддержку начинающих специалистов и активных граждан.

Основные усилия региональной политики по-прежнему сосредоточены на поддержке молодых семей, стимулировании рождаемости и укреплении традиционных семейных ценностей. Одновременно с этим, департамент молодежной политики активно развивает программы, направленные на формирование здорового образа жизни и защиту молодых людей от негативного влияния. В этом контексте был отмечен проект «Уличные социальные службы», стартовавший в 2023 году и охвативший свыше 7000 подростков.

Власти Новосибирской области расширяют запреты для мигрантов по патентам

Автор: Оксана Мочалова

Министерство труда и социального развития Новосибирской области объявило о начале разработки документа, который может изменить правила привлечения иностранной рабочей силы в регионе. Речь идет о проекте постановления губернатора, предполагающем введение запрета на использование труда иностранцев, работающих на основе патентов, по ряду направлений экономической деятельности.

В ведомстве пояснили, что инициатива направлена на стабилизацию численности иностранных работников и поддержание баланса на рынке труда. Главная цель — создать дополнительные меры, чтобы граждане России могли получать рабочие места в приоритетном порядке.

Регоператор обвинил УК в мусорном коллапсе на Первомайке

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Жители нескольких домов на улицах Твардовского и Одоевского рискуют погрязнуть в мусоре. Речь идет об адресах на улицах Твардовского (22/2, 22/3, 22/5, 22/6) и Одоевского (1/2, 1/8, 1/9, 1/11). Об этом сообщили в АО «Спецавтохозяйство» (САХ). В компании считают, что причина — бездействие управляющей компании ООО КЖЭК «Горский».

Как рассказали в компании, согласно законодательству, УК обязана оборудовать специальные контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Однако на данный момент вместо них во дворах установлены металлические бункеры. Компания «САХ» предоставила их временно — исключительно для крупногабаритных отходов, таких как старая мебель или ветки.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

