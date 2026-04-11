В Новосибирске принято важное решение о сохранении самой большой неоновой вывески

Автор: Мария Гарифуллина

Реставраторы договорились о сотрудничестве с подрядчиками, которые ремонтируют крышу, и Фондом модернизации ЖКХ

В Новосибирске развивается история с демонтажем самой большой неоновой вывески, которая расположена на доме по адресу Блюхера, 7. В марте стало известно, что начинается капитальный ремонт крыши, и знаменитая старая вывеска «При запахе газа в квартире звони 04» может быть демонтирована и отправлена на металлолом. Сейчас у любителей советского неона появилась надежда на её сохранение.

Бизнесмен и энтузиаст Любим Любаев, реставрирующий старые вывески, сообщил о предварительных договорённостях с Фондом модернизации ЖКХ Новосибирской области, который является оператором капитального ремонта.

— Была встреча, в которой принимал участие и Фонд модернизации ЖКХ (от них был представитель). И предварительно с ними всё согласовали, наш проект, наши узлы утвердили, которые мы разработали. Проект нам бесплатно делают наши друзья — проектировщики, за что им большое спасибо. То есть сейчас, когда есть согласование, у нас зелёный свет — можно приступать к работам. Подрядчики, которые на объекте работают, крышу ремонтируют, они тоже подключатся, помогут нам с демонтажем, — рассказал Infopro54 директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

При ремонте крыши снятие старой вывески было неизбежным. Вопрос был в том, получится ли её вернуть на место. Чтобы это стало возможным, необходимо было предусмотреть на фактически новой крыше места для крепления. Это те самые узлы, о которых говорит Любаев. Согласование проекта — важный этап, который в принципе делает реальным реставрацию вывески и её возвращение на крышу дома в будущем. Сроки реализации проекта пока не обсуждаются.

В ближайшее время в Новосибирске планируют объявить сбор средств на финансирование работ по сохранению вывески. По ориентировочным оценкам, на реставрацию и возврат конструкции потребуется около 1 миллиона рублей.

На новосибирских зданиях сохранилось более 40 старых неоновых вывесок. В 2024 году городской художественный совет при мэрии Новосибирска решил признать их архитектурной ценностью. Денег на сохранение этой ценности в бюджете города не заложено.

Ранее редакция рассказывала о судьбе старых водонапорных башен, одну из которых сейчас пытаются продать.

Фото Infopro54

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : советские неоновые вывески капитальный ремонт

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Новосибирцы услышат пасхальную звонницу у трёх соборов

Автор: Артем Рязанов

12 апреля 2026 года в Новосибирске состоится пасхальная звонница. Мероприятие организуют по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Варфоломея силами Всемирного русского народного собора, фонда «Единство целей» и Центра сибирского колокольного искусства. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

В 11 часов утра колонна начнёт движение от храма Архангела Михаила. Далее маршрут пройдёт через Троице-Владимирский собор и собор Александра Невского, а завершится у Вознесенского кафедрального собора.

Больше тишины: в Новосибирске эксперты рассказали, как новая цензура меняет фильмы

Автор: Мария Гарифуллина

Чуть больше месяца прошло со дня вступления в силу закона об обязательной маркировке произведений литературы и искусства, содержащих упоминания наркотиков, а также закона, который запрещает распространение фильмов и сериалов, дискредитирующих или пропагандирующих отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Infopro54 поговорил со зрителями и экспертами о том, что фактически изменилось на ТВ, в кинотеатрах и онлайн-кинотеатрах.

Есть несколько изменений, которые отмечают зрители. Во-первых, в фильмах стало больше тишины. Она появляется на месте некоторых слов и выражений. Это не только нецензурная лексика. Теперь тишина заменяет некоторые грубые и просторечные выражения, слова, связанные с ЛГБТ*-тематикой и наркотиками.

В Госдуме сообщили о риске при окрашивании пасхальных яиц

Автор: Артем Рязанов

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), употребление в пищу пасхальных яиц, окрашенных нестандартными методами, такими как использование пены для бритья и пищевых красителей, может представлять угрозу для здоровья и привести к отравлению.

Леонов рассказал РИА Новости, что в преддверии Пасхи в интернете стали появляться ролики с необычными рецептами покраски яиц.

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Эксперты назвали временным подорожание яиц в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Цены на яйца в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля выросли на 0,7%, сообщил Росстат. С начала года подорожание составило 20,8%. Главная причина роста — сезонный спрос перед Пасхой, которая отмечается 12 апреля. Поэтому эксперты прогнозируют снижение цен после праздника, сообщает ОТС-Горсайт.

Специалисты сходятся во мнении, что текущий рост цен на яйца носит временный характер. После пасхального пика спрос снизится, к тому же к концу весны предложение увеличится, поскольку пик яйценоскости кур приходится на конец весны — начало осени. Это приведёт к снижению цен. Прогнозы разнятся: аналитики ожидают цены 105–115 рублей за десяток, маркетологи прогнозируют небольшое снижение после Пасхи, однако возврата к низким ценам 2025 года не будет.

Пасмурно, местами мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие выходные

Автор: Артем Рязанов

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» рассказали о погоде на близжайщих выходных.

Утром в субботу, 11 апреля, температура опустится до -7°С (ночью), днём она поднимется до +3°С. Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 7-12 м/с, а днём — 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

