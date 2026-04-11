В Новосибирске принято важное решение о сохранении самой большой неоновой вывески

В Новосибирске развивается история с демонтажем самой большой неоновой вывески, которая расположена на доме по адресу Блюхера, 7. В марте стало известно, что начинается капитальный ремонт крыши, и знаменитая старая вывеска «При запахе газа в квартире звони 04» может быть демонтирована и отправлена на металлолом. Сейчас у любителей советского неона появилась надежда на её сохранение.

Бизнесмен и энтузиаст Любим Любаев, реставрирующий старые вывески, сообщил о предварительных договорённостях с Фондом модернизации ЖКХ Новосибирской области, который является оператором капитального ремонта.

— Была встреча, в которой принимал участие и Фонд модернизации ЖКХ (от них был представитель). И предварительно с ними всё согласовали, наш проект, наши узлы утвердили, которые мы разработали. Проект нам бесплатно делают наши друзья — проектировщики, за что им большое спасибо. То есть сейчас, когда есть согласование, у нас зелёный свет — можно приступать к работам. Подрядчики, которые на объекте работают, крышу ремонтируют, они тоже подключатся, помогут нам с демонтажем, — рассказал Infopro54 директор рекламно-производственной компании «Визуальность» Любим Любаев.

При ремонте крыши снятие старой вывески было неизбежным. Вопрос был в том, получится ли её вернуть на место. Чтобы это стало возможным, необходимо было предусмотреть на фактически новой крыше места для крепления. Это те самые узлы, о которых говорит Любаев. Согласование проекта — важный этап, который в принципе делает реальным реставрацию вывески и её возвращение на крышу дома в будущем. Сроки реализации проекта пока не обсуждаются.

В ближайшее время в Новосибирске планируют объявить сбор средств на финансирование работ по сохранению вывески. По ориентировочным оценкам, на реставрацию и возврат конструкции потребуется около 1 миллиона рублей.

На новосибирских зданиях сохранилось более 40 старых неоновых вывесок. В 2024 году городской художественный совет при мэрии Новосибирска решил признать их архитектурной ценностью. Денег на сохранение этой ценности в бюджете города не заложено.

