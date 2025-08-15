«После 40 лет город стал напрягать»: среди жителей Новосибирска растет спрос на дачную жизнь

В Новосибирской области стабильно высоким остается спрос на загородную недвижимость: ее покупают, строят, снимают на сезон, а при недостатке средств возвращаются на старые родительские дачи, которые раньше казались обузой. Infopro54 провел опрос среди читателей, поговорил с экспертами рынка недвижимости и теми, кто уже живет за городом значительную часть года.

45% участников опроса, проведенного редакцией, сообщили, что задумывались о переезде за город или покупке дачи. У 36% загородная недвижимость уже есть. 19% опрошенных не рассматривают для себя смену мегаполиса на сельскую или дачную жизнь.

— Мы в течение нескольких лет строили дом. Выбрали для этого поселок подальше от Новосибирска — в Маслянинском районе. После 40 лет город стал сильно напрягать: бешенный темп, шум, пыль, от которых не получается отойти за субботу и воскресенье. В Новосибирск езжу часто, потому что здесь основной бизнес. Но редко остаюсь в городской квартире надолго. Нам с мужем по 45 лет и многие наши друзья и знакомые тоже сбежали за город. Шутки про «потянуло к земле» перестали быть шутками, — говорит Татьяна Шустова.

Семья Виктории Зинченко переехала жить на дачу в конце мая. Вернуться в Новосибирск они планируют не ранее конца года.

— Мы пока не можем позволить себе покупку даже самой маленькой дачи. У нас квартира в ипотеку, средние зарплаты и двое детей, которых надо кормить, учить, одевать. Мы живем на даче родителей мужа. Тут достаточно большой дом. Он был построен еще в советское время. Раньше мы приезжали сюда несколько раз в год в гости или помочь копать картошку. Но пару лет назад мы поняли, что хочется больше времени проводить вдали от города. И в этом году впервые уехали на все лето. Ездим в город на работу пару раз в неделю. Остальное время работаем удаленно, — рассказывает Виктория Зинченко.

Аналитики рынка недвижимости подтверждают это тренд и называют его дезурбанизацией. Они объясняю, что стремлению хотя на бы время уехать из большого города в первую очередь подвержены люди старше 35-40 лет.

— В больших городах, это давно известно, нарастает технологический стресс. Молодые люди лучше с ним справляются, а с возрастом приходит желание избавиться от городского напряжения. Люди начинают понимать, что экология — это не только о чистом воздухе, но даже и об отсутствии шума. Сейчас большинство покупателей участков и домов рассматривают варианты с возможностью зимнего проживания. Если это садовое общество старое, оно должно быть либо где-то в черте города либо в ближнем пригороде. И там сообщество дачное уже как-то решило вопрос с расчисткой дорог, с электрическими мощностями. Если говорить уже о домах чуть подороже, чуть повыше средней дачи, то, конечно, люди уже предпочитают уходить в какие-то новые или старые коттеджные поселки. Чтобы там было и более равномерное окружение было, и чтобы было выделено достаточное количество мощности электроэнергии и возможность провести газ, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов.

При этом эксперты считают, что о действительно массовой дезурбанизации говорить пока нельзя. Во-первых, количество тех, стремится переехать в большой город из сел и малых городов по-прежнему высоко, потому в мегаполисе больше возможностей в п плане и карьеры. Во-вторых, тот рост рынка ИЖС, который происходил в последние несколько лет, по мнению аналитиков, не вполне объективно отражает запросы и возможности покупателей.

— До середины прошлого года рынок был немного искажен льготными ипотеками. Какую-то минимальную дачу новую, достаточно комфортную, можно было уместить в шесть миллионов рублей. Это и участок, и дом. Но в прошлом году эта история поломалась. Как сейчас будет, сложно сказать. Но я думаю, что где-то до следующей весны рынок недвижимости еще будет как-то лихорадить после вот того предыдущего роста и слома ипотечной истории. Наверное, объективную картину мы увидим через год, — объясняет Александр Астахов.

С каждым годом «побег за город» дорожает. Согласно данным агентств недвижимости, на сегодняшний день стоимость дач (без возможности зимнего проживания) в Новосибирской области составляет около двух миллионов рублей. Небольшие дачи в отдаленных районах можно найти за 800 тысяч — 1 миллион рублей. Загородные дома в пригороде Новосибирска стоят в среднем три миллиона рублей, при этом цены на элитные и новые коттеджи достигают 15 миллионов рублей и выше.

