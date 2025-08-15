Губернатор Новосибирской области открыл аккаунт в мессенджере МАХ

Глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о создании аккаунта в российском мессенджере МАХ. Также в новом мессенджере появился канал Новосибирь.

— В связи с ростом интереса к отечественному мессенджеру MAX счел целесообразным и на этой платформе открыть свой канал. Буду информировать вас о наиболее значимых решениях в своей работе, о важных событиях в жизни Новосибирской области, — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

На данный момент у главы региона — 344 подписчиков.

Напомним, в марте 2025 года российский мессенджер MAX был представлен широкой публике. Его разработала компания VK при поддержке Министерства цифрового развития и связи РФ. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что MAX станет национальным мессенджером.

10 июня депутаты Госдумы одобрили законопроект об объединении государственных, финансовых и коммерческих сервисов в одном приложении MAX. Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что это будет не просто мессенджер, а многофункциональное приложение с уникальными возможностями.

В июне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о начале использования мессенджера сотрудниками городской администрации. По его словам, Новосибирск стал одним из первых городов России, где отечественный мессенджер внедрен в повседневную работу органов местного самоуправления.

— Это вопрос информационного суверенитета. Пока MAX будем использовать для служебных коммуникаций — протестируем в реальных условиях и подготовимся к полному запуску осенью, — указал глава города.

Стоит отметить, что из глав сибирских регионов в мессенджере также есть губернатор Омской области Виталий Хоценко (1369 подписчиков), губернатор Красноярского края Михаил Котюков (867) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко (354). Для сравнения, у мэра Москвы Сергея Собянина в MAX 25114 подписчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о скорой блокировке WhatsApp. К 1 сентября федеральное правительство составит список программного обеспечения из недружественных стран.