Расходы на первоклассника доходят до 65 тысяч рублей в Новосибирске

Жительница Новосибирска потратила на подготовку ребенка к первому классу 60 тысяч рублей. 12 тысяч из них ушло на покупку мебели — стола и книжного шкафа. 10 тысяч на обувь, 20 — на комплект школьной формы. Около 8 тысяч обошлись канцелярские товары, до 5 тысяч она запланировала на покупку рюкзака. Об этом Елена рассказала Горсайту.

Общий расход семьи на первоклассника уже перевалил за 65 тысяч рублей.

Судя по комментариям в соцсетях, многие родители покупают принтер, так как в начальной школе часто приходится распечатывать задания. Некоторые вынуждены брать компьютер или ноутбук, так как в учебной программе есть дистанционные уроки. Это особенно актуально для перегруженных школ, где часть дисциплин отдается на самообучение.

К этим расходам можно смело добавлять затраты на покупку необходимых принадлежностей для допобразования. Особенно большие расходы у тех, кто идет в художественную школу: кисти, краски, альбомы и т.д. Для музыкальной может потребоваться покупка инструмента. Форма для спортивных секций и танцевальных клубов тоже может выйти в хорошую копеечку. Плюс покупка абонемента, если ребенок идет в коммерческий центр. Для языковых курсов нужно покупать учебники и тетради.

Одним словом, для родителей, нацеленных на разностороннюю подготовку ребенка, подготовка к 1 сентября может приблизиться к 100 тысячам рублей.

Напомним, по оценке экспертов, средняя стоимость минимального набора для подготовки ребенка в школу в Новосибирской области выросла за год на 9%, достигнув отметки в 16 905 рублей. В него вошли школьная форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей и пенал.

Ранее редакция сообщала о том, что полный комплект школьной формы в Новосибирске может обойтись в 40 тысяч рублей.