Новосибирцы могут оформить цифровое пенсионное удостоверение с QR-кодом

Социальный фонд России запустил новое электронное свидетельство пенсионера. Это часть большой программы по цифровизации социальной сферы, которая делает получение льгот и услуг проще и удобнее. Новое электронное удостоверение с QR-кодом заменяет привычный пластиковый документ. Оно доступно в личном кабинете пенсионера на портале Госуслуг.
Главное преимущество нововведения в том, что пенсионерам не нужно подавать заявления для получения цифрового удостоверения. У тех, кто уже вышел на пенсию, QR-код появляется автоматически в личном кабинете на Госуслугах. Для тех, кто только оформил статус пенсионера, QR-код создается в течение 10 дней после назначения пенсии. Пенсионер может в любой момент подтвердить свой статус и льготы, зайдя на портал госуслуг с мобильного телефона.
Старые пластиковые пенсионные удостоверения по-прежнему действуют и не нуждаются в замене.
— Те, кто не хочет пользоваться QR-кодом, могут, как и раньше, получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области СФР или МФЦ, — поясняет Елена Зерняева, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области.
