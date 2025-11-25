«Пик рынка покупателя остался позади»: автодилеры в России сокращают скидки на новые машины

В октябре-ноябре, когда запасы автомобилей на складах в России уменьшились, скидки на новые машины у официальных дилеров снизились с 21% до 17%. Это стало самым заметным изменением за текущий год. Общее количество объявлений со скидками также уменьшилось на три процента. К концу ноября почти пятая часть автомобилей на российском рынке продавалась без скидок.

В последние два месяца наблюдается ускоренный рост этого тренда. Аналитики Авто.ру объясняют это сокращением на складах количества автомобилей прошлых лет выпуска, а также ростом спроса со стороны покупателей. С августа этого года активность пользователей на платформе увеличилась на 15%. В ноябре средняя скидка, включающая бонусы за оформление кредита, страховки и трейд-ин, снизилась до 18%. В первом полугодии она превышала 23%. Скидка за оформление кредита уменьшилась с 11% до 9%, за трейд-ин — с 7% до 5%. Скидка за каско осталась на уровне 2%.

Несмотря на общий тренд на сокращение скидок, некоторые марки все еще предлагают преференции за покупку. В октябре-ноябре этого года медианная скидка у Omoda и Changan достигла 22% . Chery и Changan лидируют по количеству предложений с дисконтом — более 92%. У дилеров Haval доля скидок оказалась самой низкой из анализируемых авто — всего 77%.

— Пик рынка покупателя остался позади — у дилеров осталось не так много машин прошлого года, а дополнительный ажиотаж вызвало активное обсуждение нового повышения утильсбора. Например, популярный Belgee X70 в сентябре был доступен за 2,5-2,7 миллиона рублей, сейчас его цена уже выше трёх миллионов, — прокомментировал Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.

Как отмечают эксперты, выгодных предложений и специальных акций стало заметно меньше. Однако покупатели новых автомобилей всё ещё могут найти интересные варианты. Для этого иногда приходится посетить несколько дилерских центров или отправиться в соседний регион.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы взяли в октябре автокредиты на три миллиарда рублей.