Новосибирцы нашли на маркетплейсах запрещенные и провокационные товары

Жители Новосибирска, практикующие онлайн-шопинг, регулярно находят на маркетплейсах «запрещенку» и товары, которые можно отнести к условной категории «сомнительное и провокационное». Infopro54 публикует несколько примеров таких находок и комментарий эксперта.

Список товаров, запрещенных к продаже через интернет-площадки, шире, чем запретный список для офлайн-магазинов. Эти перечни маркетплейсы регулярно пересматривают и дополняют в соответствии с российскими законами и собственными правилами. Но продавцы иногда обходят действующие требования.

— Я увидел, что на известных маркетплейсах продают электрошокеры, хотя это запрещено. Обратил внимание, потому названы они там иначе, слова «шокер» и «электрошокер» не используются. Но на карточке товара были фотографии именно этого устройство. Я сам продаю на маркетплейсах медицинскую одежду, и знаю, что селлеры далеко не всегда играют по правилам. Решил пройтись по списку запрещенного и нашел, например, в продаже конопляное масло и газ в баллонах, которые сами же маркетплейсы решили не продавать. Думаю, что и другой «запрещенки» там много, — рассказал новосибирский предприниматель Сергей К.

Журналист Infopro54 убедился, что указанные товары действительно продаются. Подтверждающие скриншоты есть в распоряжении редакции. Еще одна находка не относится к категории «запрещено к продаже», ее можно поместить в раздел «провокационный маркетинг», но некоторых покупателей она возмутила. Это очки, на дужке которых по-английски написано «сделано в Китае на грязные российские деньги».

— Может это кому-то и покажется нормальным или веселым. Но не мне. Не стоит такими приемами делать деньги, — сказал собеседник редакции.

Так же на маркетплейсах есть целый ряд категорий товаров, по которым ограничительных решений никто не принимал, но эксперты считают их потенциально опасными. Так, стоматологи говорят о серьезных рисках, связанных с использованием наборов для самостоятельного пломбирования зубов. Их продают именно на маркетлейсах.

— Приведенные вами примеры требуют разных мер реагирования: где-то вплоть до привлечения прокуратуры, где-то — просвещение аудитории. В целом же, если говорить о каких-то фильтрах, то сейчас есть инструменты, которые могут помочь решить задачу. На самом деле, отфильтровать весь шлак, который выставлен на витрины, для искусственного интеллекта при качественно составленном промте, это на пару часов работы, что называется. Вопрос исключительно в желании маркетплейсов. Ну, а так как продажи любого товара для маркетплейса — это деньги, то я не думаю, что они прямо побегут все это делать, фильтровать, настраивать ИИ и прочее. Они с контрафактом-то ничего сделать не могут, потому что не хотят, — сообщил Infopro54 президент Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ) Андрей Пасынков.

Российский рынок маркетплейсов на протяжении последних нескольких лет показывает уверенный рост. По итогам 2024 года его объем оценивался примерно в 10 триллионов рублей, а доля в общей розничной торговле превысила 20%. Объем рынка онлайн-торговли в России за первые шесть месяцев текущего года вырос на 36% в годовом выражении. Эксперты считают, что по итогам года объем интернет-торговли может достичь 12 триллионов рублей.

