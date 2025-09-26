Рекламодателям

Жители Новосибирска раскритиковали вид белорусской ярмарки на площади Ленина

  • 26/09/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Жители Новосибирска раскритиковали вид белорусской ярмарки на площади Ленина
Многие считают, что фурам и палаткам не место в центре города

28 сеннтября в Новосибирске завершится ярмарка белорусских товаров. В этом году она была рассчитана на десять дней. Всё это время на главной площади города стоят фуры и палатки с продуктами, что  нравится не всем. В прошлые годы критика в адрес организаторов и исполнителей тоже звучала, но к ней решили не прислушиваться. Infopro54 приводит мнения жителей города, которые призывают власти его поберечь.

Белорусская ярмарка традиционно заняла место парковки возле Первомайского сквера и Краеведческого музея. Фуры с товарами поставили перед Деловым домом. Участок огородили, условное рабочее пространство, где идет разгрузка товара, лежит тара и т.д., постарались скрыть от глаз прохожих, но многое всё равно видно.

— Ярмарка вещь сама по себе неплохая. Но я считаю, что на главной площади нельзя такое проводить. Неужели колбасой нужно торговать непременно среди памятников архитектуры, выставив зады торговых палаток в сторону оперного театра. Я знаю, что говорят организаторы: мусор убирается вовремя, потерпите десять дней. Но тут дело не в сроках, дело в самом подходе. Когда реконструировали Первомайский сквер, из него убирали кафе, которые не соответствовали концепции, нормам и прочему. А палатки с колбасой и консервами и вещи, развешанные, как на барахолке, всему соответствуют? Ящики, сваленные в кучу, ржавые ограждения и уродские бетонные блоки —  с этим никаких проблем нет? Если считается, что мнением жителей города можно пренебречь, то стоит подумать хотя бы о туристах. Им же не скажешь, чтобы подождали десять дней, а потом приходили смотреть на площадь Ленина в ее нормальном виде, — говорит жительница Новосибирска Екатерина М.

Фуры на площади Ленина

Экскурсоводы, которые показывают Новосибирск гостям, ярмарку особо не критикуют, но признают, что в их работу она внесла определенные коррективы, а ее внешний вид требует доработки.

— Я могу сказать, что ярмарка не мешает в общем и целом, пешеходным экскурсиям и восприятию площади. Мешает она в первую очередь организации автобусных и автомобильных экскурсий, потому что там удобная парковка для начала маршрутов. Но и это решаемый вопрос — в Новосибирске есть и другие места, откуда можно начинать экскурсии. Что касается выбора места, то организаторов ярмарки понять можно: площадь Ленина — самая проходная в городе, она у всех на виду. А вот эстетика – это уже другая тема. И здесь вопрос надо задавать устроителям. Ярмарку можно вписать в историческую среду. Можно создать такие павильоны, которые будут гармонировать и с модерновым торговым корпусом – краеведческим музеем и с конструктивистскими Госбанком и Деловым домом. В Москве же делают для ярмарок временные павильоны с определенным дизайном. То есть это должны быть не брендовые шатры-производители или что-то еще, а городок единого стиля, где они размещают свои логотипы. Стоить будет дороже, но сделать вполне возможно, — сказал Infopro54 экскурсовод Михаил Питателев.

Тара возле торговых палаток

Представители новосибирского бизнеса видят в организации ярмарки на главной площади Новосибирска определенные нестыковки с требованиями, которые выдвигаются к местным торговым компаниям. Так же они подчеркивают, что сотрудничество с другими городами и странами надо приветствовать и развивать, но делать это  так, чтобы в выигрыше были все стороны.

— Новосибирск приводят в порядок, и пытаются сделать его красивым в плане торговли. Мы сейчас много говорим об архитектурном облике наших объектов. В решение таких задач вкладываются, в том числе и предприниматели. Мэрией была введена категорийность улиц, на улицах первой категории вообще недопустимы нестационарные объекты. И вот к нам приезжают наши гости и ставят в самом центре города свои объекты. Но эстетически все-таки они не выдерживают регламентов, которые существуют в городе. Если это единожды, то еще как-то можно смириться. Но когда это происходит ежегодно, пожалуй, для этого что-то надо менять. Конечно, гостей надо приглашать, мы им рады. Но, наверное, не в центре города делать подобное. И второй момент  — само международное сотрудничество. Если партнеры едут к нам, значит, наши предприниматели должны ехать к ним, потому что у нас тоже есть качественная продукция, и мы уважаем то, что делают наши предприниматели. Так будет справедливо. Новосибирские ярмарки нужно ответно проводить в Белоруссии. Пока такого, насколько я понимаю, нет, — говорит председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Безрученкова.

Белорусские ярмарки проводятся в Новосибирске с 2014 год. В годы пандемии фуры и палатки на площади не появлялись. В текущем году проходит восьмая ярмарка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске довольно часто локальные продукты стоят дороже привозных. Предприниматели считают, что не последнюю роль в этом играют приоритеты, расставленные в программах поддержки.

Фотографии Марии Гарифуллиной / Infopro54

344

