Экскурсоводов без бейджика и аттестации будут наказывать в Новосибирске

Федеральным законодательством ужесточена ответственность гидов и экскурсоводов, работающих в туристической сфере. Им запрещено набирать группы без аккредитации Минэкономразвития.

Как уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области, штрафы за оказание услуг сопровождения туристов на маршрутах, требующих спецсопровождения, без привлечения аттестованного инструктора-проводника, проведение экскурсии без аттестации может повлечь за собой штраф до 40 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для должностных и до 150 тысяч для юридических лиц. При повторных нарушениях суммы увеличиваются.

За сопровождение туристов без нагрудной идентификационной карточки предусмотрен штраф 5-10 тысяч рублей.

Эксперт по развитию туристских территорий, член госкомиссии по аттестации гидов Елена Воротникова пояснила корреспонденту Infopro54, что ужесточение требований к экскурсоводам и гидам, которые работают на рынке, было ожидаемо. Она напомнила, что обязательная аттестация была введена в России с 1 марта 2025 года, но информирование и подготовка к аттестации начались два года назад. В январе 2023-го у новосибирских гидов прошли первые аттестационные экзамены.

— На сегодняшний день в Новосибирской области прошли госаттестацию 126 гидов. И я считаю это правильным решением. Я, как член аттестационной комиссии, вижу, что не все заявители, которые хотят работать гидами и экскурсоводами, сдают на аттестат с первого раза. Практика показывает, что некоторые соискатели мало знают о городе/области, допускают неточности или у них не получается интересно преподнести экзаменационную экскурсию. Качество экскурсионного сервиса — это очень важно, так как гиды работают с гостями нашего города, создают его имидж. Необходимо, чтобы у туристов оставались хорошие впечатления о Новосибирске, а для этого качество услуг должно быть на уровне, — уверена собеседница редакции.

По ее оценкам, введение штрафов на легальных участниках рынка не скажется.

— Видимо, каким-то образом планируется организовать контроль за соблюдением законодательства: будут проходить проверки, чтобы выявлять гидов и экскурсоводов без аттестации, без бейджика, — не исключила Елена Воротникова.

Напомним, в Новосибирской области растущим спросом пользуется новый вид экстремального туризма — болотинг. Кроме того, в регионе разработана программа «Развитие автомобильного туризма до 2035 года». Ее реализация началась в 2025 году.

По оценкам Росстата, в 2024-м в Новосибирскую область было совершено 3,35 млн туристических поездок, что на 17% больше, чем в 2023-м.

