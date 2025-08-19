На 10 компаний приходится большая часть выручки от продажи квартир в Новосибирске

На топ-10 застройщиков Новосибирска приходится 54,5% суммарной выручки, полученной компаниями от продажи 7554 квартир и апартаментов по итогам 7 месяцев 2025 года. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

В этот топ вошли следующие компании:

ГК «Расцветай»

«Брусника»

ГК «КПД Газстрой»

ГК «Поляков»

ГК «Союз»

ГК «СМСС»

ГК «Первый строительный фонд»

«Страна»

ГК «МЕТА»

VIRA

При этом эксперт отметил, что ежемесячно растет доля продаж по договорам ДКП (купли-продажи), по которым на рынке нет официальной статистики.

— Год назад на продажи по договорам ДКП в Новосибирске приходилось 10-12% от всех реализованных лотов, сейчас — 15-17%. Есть некоторые застройщики, которые продают по ДКП больше, чем по ДДУ. Например, «Первый строительный фонд». Есть те, кто вообще отказался от ДДУ, и продают только по ДКП: компании «Дар», ТДСК, «Жилищная инициатива», — пояснил Infopro54 Сергей Николаев.

По его словам, часть этих компаний изначально строили без привлечения банковских кредитов — только на собственные средства, часть перешли на эту модель в последнее время.

По числу реализованных лотов топ-10 застройщиков отличается ненамного:

ГК «КПД Газстрой»

ГК «Расцветай»

«Брусника»

ГК «Поляков»

ГК «Союз»

ГК СМСС

ГК «Первый строительный фонд»

ГК «Энергомонтаж»

«Страна»

VIRA

Средняя площадь реализованной квартиры по итогам 7 месяцев в регионе составила 48,7 м2, средневзвешенная цена квадрата в сделках — 148 939 рублей.

— По средней цене квадрата среди компаний, которые вошли в топ-25, без учета апартаментов, лидирует ГК «Дом-Строй». Далее идут ГК «Новый мир», ГК «Химметалл», ГК «ЮНИТИ» и «Телецентр». Самые доступные цены у вертикально-интегрированных структур: ГК «Сибирь», ГК «Энергомонтаж», ГК «Первый Строительный Фонд», — говорит Николаев.

Рекорд по стоимости квадрата в апартаментах зафиксирован в проекте Gagarin City — 350 тысяч рублей. По данным бизнес-комьюнити One Company, в июле в регионе по договорам долевого участия было реализовано 49 апартаментов на общую сумму 595 млн рублей. Это на 30% в меньше в штуках, и на 21.2% в рублях, чем в июне.

Напомним, новосибирский рынок первичной недвижимости идет против общероссийского тренда. В июле в регионе продана 1341 квартира в новостройках, что на 33,5% больше, чем в июне 2025 (1004) и на 40,4%, чем в июле 2024 (955) — первом месяце, когда была отменена льготная ипотека. Для сравнения, в Московском регионе продажи просели на 4%, в Санкт-Петербурге — на 33%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы. Эта ситуация сформировалась на фоне роста непроданных квартир в новостройках.