На 10 компаний приходится большая часть выручки от продажи квартир в Новосибирске

  • 19/08/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
При этом ряд девелоперов отказываются от реализации жилья в новостройках и выставляют на рынок только лоты в готовых домах

На топ-10 застройщиков Новосибирска приходится 54,5% суммарной выручки, полученной компаниями от продажи 7554 квартир и апартаментов по итогам 7 месяцев 2025 года. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

В этот топ вошли следующие компании:

  • ГК «Расцветай»
  • «Брусника»
  • ГК «КПД Газстрой»
  • ГК «Поляков»
  • ГК «Союз»
  • ГК «СМСС»
  • ГК «Первый строительный фонд»
  • «Страна»
  • ГК «МЕТА»
  • VIRA

При этом эксперт отметил, что ежемесячно растет доля продаж по договорам ДКП (купли-продажи), по которым на рынке нет официальной статистики.

— Год назад на продажи по договорам ДКП в Новосибирске приходилось 10-12% от всех реализованных лотов, сейчас — 15-17%. Есть некоторые застройщики, которые продают по ДКП больше, чем по ДДУ. Например, «Первый строительный фонд». Есть те, кто вообще отказался от ДДУ, и продают только по ДКП: компании «Дар», ТДСК, «Жилищная инициатива», — пояснил Infopro54 Сергей Николаев.

По его словам, часть этих компаний изначально строили без привлечения банковских кредитов — только на собственные средства, часть перешли на эту модель в последнее время.

По числу реализованных лотов топ-10 застройщиков отличается ненамного:

  • ГК «КПД Газстрой»
  • ГК «Расцветай»
  • «Брусника»
  • ГК «Поляков»
  • ГК «Союз»
  • ГК СМСС
  • ГК «Первый строительный фонд»
  • ГК «Энергомонтаж»
  • «Страна»
  • VIRA

Средняя площадь реализованной квартиры по итогам 7 месяцев в регионе составила 48,7 м2, средневзвешенная цена квадрата в сделках — 148 939 рублей.

— По средней цене квадрата среди компаний, которые вошли в топ-25, без учета апартаментов, лидирует ГК «Дом-Строй». Далее идут ГК «Новый мир», ГК «Химметалл», ГК «ЮНИТИ» и «Телецентр».  Самые доступные цены у вертикально-интегрированных структур: ГК «Сибирь», ГК «Энергомонтаж», ГК «Первый Строительный Фонд», — говорит Николаев.

Рекорд по стоимости квадрата в апартаментах зафиксирован в проекте Gagarin City — 350 тысяч рублей. По данным бизнес-комьюнити One Company, в июле в регионе по договорам долевого участия было реализовано 49 апартаментов на общую сумму 595 млн рублей. Это на 30% в меньше в штуках, и на 21.2% в рублях, чем в июне.

Напомним, новосибирский рынок первичной недвижимости идет против общероссийского тренда. В июле в регионе продана 1341 квартира в новостройках, что на 33,5% больше, чем в июне 2025 (1004) и на 40,4%, чем в июле 2024 (955) — первом месяце, когда была отменена льготная ипотека. Для сравнения, в Московском регионе продажи просели на 4%, в Санкт-Петербурге — на 33%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики начали увеличивать строительные заделы. Эта ситуация сформировалась на фоне роста непроданных квартир в новостройках. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
На 10 компаний приходится большая часть выручки от продажи квартир в Новосибирске
