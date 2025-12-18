Рекламодателям

Новосибирцы предпочитают покупать квартиры с отделкой, чтобы сэкономить

  • 18/12/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Под ремонт в регионе в основном продается премиум-жилье

Новосибирский рынок недвижимости идет против общероссийского тренда. По данным сервиса «Домклик», в 2025 году в целом по стране 68% жилищных займов оформлялись на квартиры без отделки. И это на 20% больше, чем в 2024-м. Однако в Новосибирской области 67% покупателей по-прежнему предпочитают приобретать квартиры с отделкой. С жильем без отделки заключаются всего 33% сделок.

Для сравнения, в Омской области с отделкой востребованы только 13% жилья, тогда как 87% сделок заключаются по квартирам в бетоне.

Аналитики «Домклика» отметили, что в среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках у квартир с отделкой выше (164,6 тысячи рублей против 147,8 тысячи). К примеру, в Новосибирской области средняя цена «квадрата» без отделки — 146,9 тысячи рублей, с отделкой — 167,4 тысячи. Разница составляет 10,6%.

— Наличие отделки больше характерно для квартир эконом- и комфорт-сегмента, — отмечается в результатах исследования.

Однако в 11 из 20 крупных регионов страны квартиры без отделки обходятся покупателям дороже. В Омске «квадрат» без отделки обойдется покупателю в 157,4 тысячи рублей, с отделкой — 136 тысяч. То есть большинство омичей переплачивают за квартиру без отделки почти 16%, а потом сами вкладываются в ремонт.

— Покупатели квартир бизнес- и премиум-класса в данных регионах чаще предпочитают самостоятельно выполнять все отделочные работы, не привлекая застройщика. Так, в 2025 году все сделки (100%) по приобретению квартир бизнес- или премиум-класса в Омской области пришлись на квартиры без отделки, — пояснили в «Домклике».

Председатель Совета директоров ГК «Химметалл», заместитель председателя общественного экспертного совета по вопросам градостроительства города Новосибирска Евгений Гаврилов отметил, что лично для него удивителен такой процент продаж квартир без отделки по России.

— Сейчас около 90% квартир покупаются в семейную ипотеку под 6% годовых, и люди с трудом набирают деньги на первоначальный взнос. Искать потом еще средства на отделку? Это дорого и долго. По факту получится, что человеку придется платить за ипотеку, за отделку квартиры и за аренду жилья, где он проживает. Кому-то в такой ситуации приходится вытаскивать сбережения, которые лежат под хорошие проценты. Если ты берешь квартиру с ремонтом, то у тебя в ипотеку «зашита» не только стоимость объекта, но и ремонт по льготной кредитной ставке. С учетом текущей инфляции брать ипотеку под 6% годовых выгодно, — комментирует собеседник Infopro54.

Евгений Гаврилов также считает, что новосибирцы за последние годы стали довольно придирчивыми покупателями и хотят, чтобы купленный ими объект был готов для заселения. При этом он назвал всего трех застройщиков в городе, которые активно продают квартиры с отделкой: «КПД-Гасзтрой», «Энергомонтаж» и «Химметалл». У остальных девелоперов это единичные лоты.

Что касается 30% квартир, которые продаются в городе без отделки, то, по словам эксперта, скорее всего, речь идет о покупателях премиального жилья.

— Часть людей не готовы смириться со стандартным ремонтом. Они хотят эксклюзивный дизайн, — пояснил Гаврилов

Он не исключил, что в городах, где фиксируется высокая доля продаж квартир без отделки, застройщики вынуждены проводить такие сделки, потому что ремонт тоже требует времени и средств, а все это время квартира находится на балансе застройщика, и он несет эксплуатационные расходы: за отопление, электроэнергию, воду и т.д.

— Не все компании сегодня готовы к такой нагрузке, — рассуждает Евгений Гаврилов.

Разницу в 10% между «квадратом» в квартирах с отделкой и без отделки в Новосибирске собеседник назвал вполне адекватной.

Что касается ситуации в Омске, то значительный процент продаж квартир без отделки в этом городе глава холдинга связывает с небольшим объемом предложения на рынке.

— Высокая цена в квартирах без отделки в Омске, на мой взгляд, может быть связана с какими-то погрешностями в аналитике. Возможно, «Домклик» сравнивает дома премиум-класса, расположенные в центре, и новостройки на окраине, — не исключил он.

В 2026 году эксперт ждет усиления тренда на рынке новостроек в Новосибирской области. По его словам, количество объектов с отделкой на витрине девелоперов будет увеличиваться.

— Помимо элитных квартир, все остальные будут предлагаться покупателям с отделкой. Люди оценили удобство этого предложения и не будут от него отказываться. Самый главный плюс — ремонт можно «зашить» в недорогую ипотеку. Думаю, что другие города будут подтягиваться к статистике Новосибирска, — уверен Евгений Гаврилов.

Ранее редакция сообщала о том, что треть квартир в новостройках Новосибирска входят в зону риска

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

