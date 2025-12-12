«Покупать рискованно»: треть квартир в новостройках Новосибирска входят в зону риска

За 11 месяцев 2025 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок 21,4 тысячи квартир. При этом, по данным ЕРЗ.РФ, в регионе реализовано 14 тысяч квартир по ДДУ и 3,5 тысяч новостроек по договорам купли-продажи.

— В июле на полках у застройщиков было 60,35 тысяч квартир в строящихся проектах и 17,2 тыс. квартир в сданных домах. На сегодняшний день суммарное предложение уменьшилось на 1,7 тыс. квартир от максимума. Постепенное снижение идет последние 4 месяца. Тем не менее, по итогам года число непроданных квартир в портфеле девелоперов увеличится на 4 тысячи штук, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его наблюдению, в регионе растет количество квартир, входящих зону риска. Около 25% проектов в области сдается с задержкой. По некоторым строящимся объектам уже понятно, что сроки их ввода также будут нарушены. Ранее Николаев отмечал, что кредитная нагрузка съедает в регионе около 80% прибыли девелопера, что может привести к банкротству ряда застройщиков.

— Из 59 тысяч непроданных квартир в строящихся домах минимум треть покупать рискованно, — предупреждает эксперт.

Напомним, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона. В октябре 2025 для продажи всех накопившихся у застройщиков квартир было необходимо 52 месяца. Впрочем, в ноябре скидки на новостройки в городе доходили до 35%. Участники рынка называли такие предложения опасными и для застройщиков, и для покупателей.

По данным Минстроя, с января по ноябрь 2025 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 2,012 млн кв.м жилья, из которых 1 млн кв.м составляет индивидуальное жилищное строительство. План на 2025 год составляет 2,154 млн кв.м.

Ранее редакция сообщала о том, что долгостроев в Новосибирске больше, чем декларируется. По оценке эксперта, в городе более 30 таких объектов, а также немало новостроек с нарушением сроков ввода.