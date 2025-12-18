Рекламодателям

Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров

  • 18/12/2025, 09:45
Энергетики создали специальную схему питания с использованием высоковольтной подстанции 110 кВ «Барышевская»

Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаровВ наукограде Кольцово компания «Россети Новосибирск» предоставит свыше 1,4 МВт добавочной электроэнергии для производства косметических товаров ООО «Лаборатория Ангиофарм».

Для гарантированного и стабильного энергоснабжения высокотехнологичного предприятия энергетики создали специальную схему питания с использованием высоковольтной подстанции 110 кВ «Барышевская». Подстанция является ключевым узлом энергосистемы наукограда, где параллельно ведется строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

На «Барышевской» недавно завершилась модернизация. Были установлены новые трансформаторы, что увеличило мощность подстанции на 60% – с 50 до 80 МВА. Дополнительно смонтированы линейные ячейки и усовершенствованная система автоматической защиты.

Для специалистов энергетической компании приоритетом является не только технологическое присоединение, но и обеспечение надежного энергоснабжения, что позволит предприятию увеличивать объемы производства, разрабатывать новые технологии и гарантировать высокое качество продукции. Этот инвестиционный проект имеет особое значение в рамках курса на импортозамещение.

Осуществление данного проекта – это еще один показательный пример успешной работы энергетиков и промышленников, направленной на укрепление экономики России.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск»). Автор фото: Максим Богатырев

3 328

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : энергетика Россети Новосибирск


Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
