Электроснегокаты захламляют Нарымский парк в Новосибирске

В Нарымском парке Новосибирска запрещено кататься на электроснегоходах. Однако прокатчики не соблюдают это правило и оставляют технику в местах отдыха, превращая их в самовольные стоянки. На пешеходных дорожках и газонах обнаружено несколько электроснегоходов. Это свидетельствует о проблеме: некоторые предприниматели, несмотря на запрет, незаконно используют общественные места, а затем бросают технику, перекладывая заботы о ней на городские службы.

Чтобы выяснить, кто отвечает за порядок и как наказывают нарушителей, редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в Дирекцию городских парков Новосибирска. Основные вопросы касаются правил размещения и парковки такого транспорта, процедуры эвакуации брошенной техники и мер ответственности для её владельцев.

Напомним, в ноябре на рынок аренды снегоходов через франшизу в Новосибирск вышла компания АО «Кашалот Шеринг». Она занимается управлением парка техники для аренды, в том числе электросамокатов и электроснегокатов, производимых компанией «Экоскат» (Московская область). Создана в 2024 году.

В этом году электроснегокаты в аренду сервис также предлагает в парках Барнаула, Бийска, Новокузнецка. На весну 2025 года у компании было 24 партнёра в 45 городах. В стратегических планах компании выйти в 1100 городов, привлечь около 4000 прокатчиков, говорится в открытых источниках.

