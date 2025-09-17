Дефицит рабочих кадров корректирует зарплатное неравенство в Новосибирске

В 2025 году разрыв в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников в Новосибирской области составляет 5,7 раза — 33,6 тысяч против 190,7 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России разрыв составляет 7,5 раза — 31,1 тысяч руб. против 233,2 тысяч руб. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В регионах Сибири такой же разрыв в Красноярском крае. При этом минимальная средняя зарплата в этом регионе составляет 38 тысяч, на верхней планке — 216,6 тысяч рублей.

Самый большой разрыв ожидаемо зарегистрирован в Москве — 8,7 раза, 50,7 тысяч рублей и 441,6 тысяч соответственно.

Эксперты FinExpertiza утверждают, что зарплатное неравенство в России сокращается. Последние два года зарплаты у наименее обеспеченных работников растут более быстрыми темпами, чем у высокооплачиваемых специалистов.

— Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения. Самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента зафиксировано в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. Лидирует категория прочих готовых изделий, куда включены различные виды производств: от ювелирных изделий и музыкальных инструментов до средств обеспечения безопасности. В этой отрасли трудовые доходы низкооплачиваемых работников росли в четыре раза быстрее, чем у высокооплачиваемых. В производстве мебели темпы роста нижнего зарплатного сегмента почти втрое превышали рост верхнего, в производстве бумаги и одежды — почти в два раза. Также в два раза быстрее росли зарплаты нижнего сегмента в сфере добычи полезных ископаемых, где разрыв и так традиционно минимален, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Как отмечают в компании, самый большой показатель зарплатного неравенства в стране наблюдался в 2001 году — 18,7 раз. С тем пор он постепенно снижается.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная (реальная) начисленная заработная плата (включает налоги) в регионе в июне 2025 года составляла 90630 рублей (В России в целом — 92 тысячи. — Ред.). Самые большие средние зарплаты были в сфере ИТ— 153312 рублей. На втором месте финансовые и страховые компании — 123535, на третьем сфера образования — 116102.

В аутсайдерах предоставление прочих услуг — 53804 рубля, сфера гостиниц и общепита — 58324, административные услуги — 60524.

В целом по России наибольший разрыв в зарплатах фиксируется в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты, сауны и т.д.), а также в области информации и связи (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность) — 11,3 раза.

На втором месте сферы финансов и страхования (9,5 раза), профессиональная, научная и техническая деятельность (юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, маркетинг; 9,2 раза), а также сфера культуры, спорта и развлечений (8,3 раза).

Меньше всего зарплатный разрыв в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых: 5,2 — 4,8 раза.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года в компаниях Новосибирска упал спрос на руководителей. Конкуренция за вакансию высшего менеджмента в регионе на тот момент составляла более 16 человек на место. Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова также рассказывала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов. Они не могут найти работу на фоне жесткого кадрового голода.

Ранее редакция сообщала о том, что на каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих.