Рекламодателям

Дефицит рабочих кадров корректирует зарплатное неравенство в Новосибирске

  • 17/09/2025, 09:04
Автор: Юлия Данилова
Дефицит рабочих кадров корректирует зарплатное неравенство в Новосибирске
Работодатели вынуждены быстрее повышать оплату труда «синих воротничков», чем топовых специалистов

В 2025 году разрыв в зарплатах между 20% самых низкооплачиваемых и 20% наиболее высокооплачиваемых работников в Новосибирской области составляет 5,7 раза — 33,6 тысяч против 190,7 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России разрыв составляет 7,5 раза — 31,1 тысяч руб. против 233,2 тысяч руб. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В регионах Сибири такой же разрыв в Красноярском крае. При этом минимальная средняя зарплата в этом регионе составляет 38 тысяч, на верхней планке — 216,6 тысяч рублей.

Самый большой разрыв ожидаемо зарегистрирован в Москве — 8,7 раза, 50,7 тысяч рублей и 441,6 тысяч соответственно.

Эксперты FinExpertiza утверждают, что зарплатное неравенство в России сокращается. Последние два года зарплаты у наименее обеспеченных работников растут более быстрыми темпами, чем у высокооплачиваемых специалистов.

— Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения. Самое сильное опережение зарплат нижнего сегмента зафиксировано в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. Лидирует категория прочих готовых изделий, куда включены различные виды производств: от ювелирных изделий и музыкальных инструментов до средств обеспечения безопасности. В этой отрасли трудовые доходы низкооплачиваемых работников росли в четыре раза быстрее, чем у высокооплачиваемых. В производстве мебели темпы роста нижнего зарплатного сегмента почти втрое превышали рост верхнего, в производстве бумаги и одежды — почти в два раза. Также в два раза быстрее росли зарплаты нижнего сегмента в сфере добычи полезных ископаемых, где разрыв и так традиционно минимален, — комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Как отмечают в компании, самый большой показатель зарплатного неравенства в стране наблюдался в 2001 году — 18,7 раз. С тем пор он постепенно снижается.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная номинальная (реальная) начисленная заработная плата (включает налоги) в регионе в июне 2025 года составляла 90630 рублей (В России в целом — 92 тысячи. — Ред.). Самые большие средние зарплаты были в сфере ИТ— 153312 рублей. На втором месте финансовые и страховые компании — 123535, на третьем сфера образования — 116102.

В аутсайдерах предоставление прочих услуг — 53804 рубля, сфера гостиниц и общепита — 58324, административные услуги — 60524.

В целом по России наибольший разрыв в зарплатах фиксируется в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты, сауны и т.д.), а также в области информации и связи (сфера IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность) — 11,3 раза.

На втором месте сферы финансов и страхования (9,5 раза), профессиональная, научная и техническая деятельность (юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, маркетинг; 9,2 раза), а также сфера культуры, спорта и развлечений (8,3 раза).

Меньше всего зарплатный разрыв в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающих производствах и добыче полезных ископаемых: 5,2 — 4,8 раза.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года в компаниях Новосибирска упал спрос на руководителей. Конкуренция за вакансию высшего менеджмента в регионе на тот момент составляла более 16 человек на место. Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова также рассказывала Infopro54 о том, что на рынке появляется все больше резюме топ-менеджеров и дорогостоящих специалистов. Они не могут найти работу на фоне жесткого кадрового голода.

Ранее редакция сообщала о том, что на каждую пятую новую вакансию в Новосибирске ищут рабочих

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

2 809

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Зарплатное неравенство дефицит кадров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области в прошлом году сделали более девяти тысяч абортов
17/09/25 13:00
Власть Медицина Общество
«Киберугрозы растут — защита бизнеса должна быть проактивной»
17/09/25 12:30
Бизнес
«Масштабных исследований мы больше не увидим»: в Новосибирске врач-инфекционист рассказал, кого нужно тестировать на COVID-19
17/09/25 12:00
Медицина Общество
Ремонт Ленинск-Кузнецкой трассы по нацпроекту близится к завершению
17/09/25 11:40
Власть
Особую экономическую зону Новосибирска представили в Харбине
17/09/25 11:00
Бизнес ВЭД
Новосибирскому бизнесу рассказали, как организовать международные расчеты
17/09/25 10:45
Финансы
Дарья Украинцева прошла в новосибирское Заксобрание по списку от «Новых людей»
17/09/25 9:34
Власть Общество Политика
Дефицит рабочих кадров корректирует зарплатное неравенство в Новосибирске
17/09/25 9:04
Бизнес Общество
В России резко вырос спрос на мелкие микрокредиты
16/09/25 19:00
Общество Финансы
В аэропорту Толмачево задержан мигрант с десятками тысяч долларов
16/09/25 18:00
Право&Порядок
Россия переходит на двухэтапную индексацию пенсий
16/09/25 17:30
Общество
Новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний
16/09/25 17:00
Медицина Наука Общество
Обновление центра Новосибирска опробуют на кукольном театре
16/09/25 16:30
Власть Город Культура
Спрос на водителей в Новосибирской области упал на 50%
16/09/25 16:00
Общество
Тонкости трендов для женщин 30+ раскрыла стилист из Новосибирска
16/09/25 15:30
Общество
Суд конфисковал миллионы у экс-чиновницы Новосибирска в пользу государства
16/09/25 15:00
Право&Порядок
«Вбрасывается гадостная информация»: в Новосибирске увеличилось число отказов от прививок
16/09/25 14:30
Медицина Общество
В Новосибирске назвали даты первых школьных каникул
16/09/25 14:00
Общество
Сибиряки стали вдвое чаще оформлять СберКарты с доставкой
16/09/25 13:40
Бизнес
Инвестиционная компания А1 хочет выкупить «Новосибирский завод сэндвич-панелей»
16/09/25 13:33
Бизнес
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять