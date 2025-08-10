На Кипре ввели налог на дождь для ремонта ливневок

В округе Никосия на Кипре вводится налог на дождь. Об этом в интервью Кипрскому информационному агентству (CNA) на минувшей неделе сообщил губернатор округа Константинос Йоркаджис. По его словам, сумма, подлежащая выплате, составит 0,02% от стоимости недвижимости в год. Плательщиками налогам будут как коммерческие компании, так и жители. Средства пойдут на обслуживание ливневой системы. Другие округа Кипра ввели аналогичные налоги ранее, уточняет издание.

Напомним, в этом году в Новосибирске улицы регулярно оказываются под водой после сильных ливней. Среди причин – отсутствие ливневок на многих городских трассах и в микрорайонах, а также неправильная эксплуатация, которая ведет к заиливанию ливневой канализации.

Чиновники муниципалитета в 2023 году отмечали, что для решения всех проблем с ливневкой необходимы суммы равные городскому бюджету. На тот момент он составлял 83 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область недобирает по налогу на прибыль и транспортному налогу.