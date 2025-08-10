Бойцы отряда БАРС из Новосибирска вступили Военно-историческое общество

Более 100 бойцов разведгруппы БАРС «Орион» (в составе бригады «Сибирь») вступили в ряды Российского военно-исторического общества, говорится в официальном телеграм-канале отряда, а также на сайте общества.

— Военнослужащие не только выполняют боевые задачи, но и проявляют искренний интерес к военной истории нашей страны. Для нас такая инициатива фронтовиков особенно ценна, — отметил заместитель руководителя президентской администрации по гуманитарной политике, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Представители общества заявили, что создание первичной организации в действующем подразделении позволяет сохранять историческую память в непосредственной связи с современными боевыми традициями.

В завершении мероприятия добровольцам «Сибири», выполняющим задачи на Краматорско-Дружковском направлении, был передан флаг РВИО, который будет установлен на передовой.

Напомним, в мае стало известно, что бизнес-омбудсмена Новосибирской области Андрея Панфёрова повысили до командира разведывательно-штурмовой бригады «СИБИРЬ». В её состав входит отряд БАРС «Орион», которым ранее командовал новосибирец.

Набор во второй отряд, сформированный в Новосибирской области, — БАРС «Орион» стартовал в декабре 2024 года. 24 февраля 2025 года с вокзала Новосибирска отправилась группа добровольцев из отряда на боевую подготовку. Среди них — не только гражданские, но и сотрудники правительства и мэрии. Все они поехали выполнять боевые задачи.

Ранее редакция сообщала о том, что 80 ветеранов СВО стали предпринимателями благодаря господдержке.