Конкурс в Новосибирский госуниверситет составил до 67 человек на место

В Новосибирском государственном университете (НГУ) подвели итоги приемной кампании 2025 года. Всего на программы бакалавриата и специалитета заявления подали свыше 8200 человек (23 тысячи заявлений). На бюджетные места зачислены 1333, из них 116 — победители и призеры олимпиад. Средний балл на бюджет по основному конкурсу остался на уровне 2024 года — около 85.
Среди новых трендов:
Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук назвал самые популярные у абитуриентов факультеты:
Напомним, в этом году в новосибирских вузах резко выросли проходные баллы. Так, самый высокий балл ЕГЭ у абитуриентов, которые подавали документы в НГУЭУ, — 296. В НГТУ НЭТИ к специфике приемной кампании 2025 года относят резкий рост высокобалльников и медалистов. На факультете «Фотоника и оптоинформатика» на 58 баллов по сравнению с прошлым годом. Самый высокий проходной балл на нетехнических специальностях на «Психологии» и «Экономике» — 280 баллов.
Ранее редакция сообщала о том, что количество заявлений в вузы и колледжи Новосибирска бьет рекорды.
Фото Infopro54, автор- Мария Кормильцева.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru