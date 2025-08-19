Конкурс в Новосибирский госуниверситет составил до 67 человек на место

В Новосибирском государственном университете (НГУ) подвели итоги приемной кампании 2025 года. Всего на программы бакалавриата и специалитета заявления подали свыше 8200 человек (23 тысячи заявлений). На бюджетные места зачислены 1333, из них 116 — победители и призеры олимпиад. Средний балл на бюджет по основному конкурсу остался на уровне 2024 года — около 85.

Среди новых трендов:

Рост числа заявлений от абитуриентов на 17%,

Количество абитуриентов выросло на 7%,

Расширение географии поступивших — до 64 регионов,

Увеличение доли иногородних — более 70%,

Количество детей-участников СВО по квоте выросло в три раза — до 93 человек,

В рамках целевого приема зачислены 20 человек, больше всего — на направление «Лечебное дело».

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук назвал самые популярные у абитуриентов факультеты:

«Юриспруденция» (67 человек на место),

«Лингвистика» (44 человека на место),

«Бизнес-информатика» (42 человека на место),

«Социология» (34 человека на место),

«Информатика и вычислительная техника. Компьютерные науки и системотехника» (33 человека на место),

«Прикладные математика и физика» (31 человек на место).

Напомним, в этом году в новосибирских вузах резко выросли проходные баллы. Так, самый высокий балл ЕГЭ у абитуриентов, которые подавали документы в НГУЭУ, — 296. В НГТУ НЭТИ к специфике приемной кампании 2025 года относят резкий рост высокобалльников и медалистов. На факультете «Фотоника и оптоинформатика» на 58 баллов по сравнению с прошлым годом. Самый высокий проходной балл на нетехнических специальностях на «Психологии» и «Экономике» — 280 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что количество заявлений в вузы и колледжи Новосибирска бьет рекорды.