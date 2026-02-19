Поиск здесь...
Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

Дата:

Комедия «Равиоли Оли» отнюдь не вышла комом, получилась весьма смешной. Она демонстрирует несколько культурных феноменов — не таких уж неожиданных, но ярких

В центре культуры и отдыха «Победа» состоялась премьера кинокомедии «Равиоли Оли» (16+). С участием главной актрисы проекта — Ольги Бузовой.

Снобы, возможно, содрогнутся. Мол, как можно — наша главная обитель арт-хаусного и элитного кино — и комедия с Ольгой Бузовой?! Взволнованным и шокированным советую вдохнуть глубже и дышать размерено. Потому что кино действительно хорошо сделано. Без попытки выглядеть шедевром. Да на это команда канала «ТНТ», придя в широкоформатное кино, никогда и не замахивалась. Но лейбл «народная комедия» на этой картине будет смотреться не стыдно. Ибо кино действительно смешное, добротно сделанное режиссером Андреем Никифоровым, со звёздным кастом.

И да, та самая Оля (от которой равиоли) там действительно органична. И хороша как комедийная актриса. Тем более, что играет она, фактически, камео.

Камео — это такой любопытный актёрский формат, в котором какая-либо медийная звезда играет саму себя, участвуя в вымышленном сюжете. Из календарно ближайшего — сериал «Как Павел Деревянко Ломоносова играл» с канала «СТС». «Равиоли Оли» — такой же тип сюжета — «столичная звезда в провинции». Но концентрированный до полного метра.

Камео в комедии — работа не для робких. В этом смысле Ольга Бузова по уровню отваги вровень с Деревянко. И даже, пожалуй, поотважнее его будет. Потому что на поле самоиронии работает не просто смело, а лихо, прям по-мушкетёрски.

Целенаправленно быть смешной (не по оплошности, а в рамках профессиональной актерской задачи) — задача посильная примерно одной женщине из ста. Женщинам красивым это особенно мучительно. Одно дело, когда ты…. эээ.. с самобытной внешностью Барбары Стрейзанд, Евгении Симоновой, Лии Меджидовны Ахеджаковой. Или признанной в России иноагентом (внесена в реестр иноагентов) Татьяны Лазаревой (скажем уж честно, «Танюська-симпатюська» в дни славы публику брала отнюдь не своей  женской статью). Тогда и смешной быть не страшно…

Ольга Бузова — красивая. Ну, вот вы хоть разбейтесь об стены, хейтеры — красивая она. И на экране, и вблизи — в диалоге со зрителями «Победы». Да, давайте уж назовём всё своими именами — над стилем и внешностью она поработала. Умеет Ольга в стиль. И умеет при этом быть смешной. Причем, не в образе вымышленной героини, а под собственным именем в придуманных обстоятельствах.

Фактически Оля Бузова — это теперь не просто конкретный человек с паспортом, адресом, карточкой в поликлинике и трудовой книжкой, а ещё и жительница киномира. Такая же как Тося Кислицина, Надя Шевелёва, почтальонша Стрелка, мама дяди Фёдора. Ну, и так далее…

Киномир этой Оле №2 подкинул жёсткое испытание. Начавшееся карамельно-мимимишно. Как вкладыш бабл-гама «Love is» — с романа с красавцем Германом, немцем-экспатом (актер Вольфган Черни). Но нордический принц позвал Олю не замуж (на это была главная её надежда — сообразно нормальной женской психологии), а в бизнес-партнёры. Позвал стать владелицей перспективного комбината в городке Нижние Теплышки* (*где-то в недрах Орловской области, судя по автомобильным номерам в кадре, наяву не существует). Ну, да ладно — лучше бы, конечно, замуж, но комбинат — тоже неплохо.

Киномир Оле №2 подкинул жёсткое испытание

Вот тут-то, как говорится, и жаба зарылась. Вскоре выяснилось, что Генрих — в миру сугубо русский парень Гена с навыком имитации немецкого акцента. А чудо-предприятие — убыточная пельменная фабрика, которую нужно было сбыть с рук. У мэра городка с чарующим именем Игорь Москвич (Максим Лагашкин) это была совместная с Генрихом-Геной многоходовка. Он хотел как можно скорее начать соответствовать своей фамилии. Теплышки свои родные он в гробу видал. Хоть нижние, хоть верхние…

В общем, столичной звезде Ольге Бузовой досталась очередная сердечная трещина и безнадёжного вида пельменная фабрика.

Фабрика в этом городке градообразующее предприятие, но градообразует она не то, чтобы очень хорошо. Пельмени на ней все… самобытные. Каждый — с неповторимой внешностью. Формовочная машина пожилая, она устаёт, чего привязались…

Дисциплина трудовая там тоже нескучная. А почему у вас операторы стационарной мясорубки и блендера так часто меняются? — Да так, дело житейское. Хороший человек — он же и в фарше хороший…

Полис, градообразованный фабрикой тоже занятный. Показан он без глумливых издевательств, но с той толикой внимания к провинциальной хтони, которая и ласкает ощущением умилённого узнавания, и щекочет тебя за бочок ручонками Пеннивайза.

Каждый видел такие городки — если сам в них не жил, так на каникулах у бабушки гостил. В сериале «Хрустальный», к примеру, его чисто жуткая, пеннивайзовская модификация, а тут — комедийная.

Лол-эффект, тут, собственно говоря, даёт любование типажами, с которыми Ольга и её подруга, а заодно и менеджер Юля вынуждены временно сосуществовать. Собрали эту популяцию из отличных комедийных актёров, известных и по стриминговым сериалам, и по ТНТ-комедиям, и по большому метру. Отбывают номер они на все сто. Кто в любимых и фирменных амплуа (как Марина Федункив, у которой брутально-душевные тётки получаются идеально), кто в неожиданных. Как, к примеру, Роза Хайруллина, которая в большинстве прочих сюжетов — экстравагантная столичная дама из арт-мира. А тут она практически без перемены внешности совершенно новая. Её героиня, инфернально-ироничная бабушка-дегустатор к вам будет в прохладных снах приходить, если будете плохо кушать. Но вы же  будете хорошо, да ведь? Да?

Первые душевно-телесные движения главной героини — это попытки послать весь этот среднерусский Дерри к чертям подальше, а последующие — вникание, постижение и самораскрытие.

Конечно, такое во всех фильмах с архетипом «звезда в провинции» бывает, но публике это при вкусном исполнении никогда не надоест.

Отношение к Ольге Бузовой в Теплышках — репрезентативное и для реальной России. Одних она восхищает, других бесит.

А сделано, напомню, весьма вкусно. С пасхалками, с нормальной пропорцией чёрного юмора — что б именно черная перчинка, а не ведро гудрона. С неприторной долей юмора белого. И с отменной самоиронией главной героини. Напомню, отношение к Ольге Бузовой в Теплышках — репрезентативное и для реальной России. Одних она восхищает, других бесит. Хейтить Ольгу Бузову — это такое же интеллигентское комильфо, как слепо любить малахольное грузинское кино, нарядные калямаляки Марка Ротко или лыжно-палаточные песни Визбора. Дескать, не хейтил Бузову или был нейтрален — всё, не наш ты человек, вали в валенках к своим люмпенам.

Впрочем, и симпатии, и обструкции Ольга принимает с философским жизнелюбием. Дескать, бывает и такое. В шоу-бизнес она, напомню, зашла с дальней и не самой приветливой калитки с неудобной дверцей — как Алиса в свой заветный сад. Точнее, Алиса-то упорно пыталась, да всё время «обламывалась». А Ольга в калитку таки вошла, отважно протопала по этому миру хищных кроликов, чеширских котов, безумных шляпников, кровавых королев (или барынь?) до дороги из желтого кирпича. На дороге той, кстати, тоже полно всяких страшил и железных дровосеков. Ну да, ладно, идём…

В общем Ольга Бузова — она самой себе такая Алиса Лидделл и Элли Смит в единой упаковке. Никого и ничего не боится и воспринимает жизнь как приключение. Что даже человека, индифферентного к её арт-проектам, не может не восхищать.

И да, она уже лицо эпохи, она уже героиня, символ, человек-мем. Уже персонаж мета-вселенной. В одной компании со Смешной Девчонкой от Барбары Стрейзанд, с Надей из «Карнавала». Ну, та, которая «Позвони мне, позвони».

Алла Пугачева, к слову, тоже пыталась в камео. В фильме «Женщина, которая поёт». Но у Аллы Борисовны не было и нет самоиронии. Заводской комплектацией не предусмотрено. Только котурны и корона. Потому «ну не шмогла я, не шмогла». А Бузова смогла.

А те самые равиоли Оли, которые в названии — они как знаменитое чеховское ружьё. С важной, судьбоносной ролью в сюжете.

Кстати, ещё же и бузы на свете есть. Отличный предметный образ для сиквела. «Бузы от Бузовой» — ну шикарно же!!!

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска потратили на январских каникулах в кинотеатрах 216 млн рублей. 

Фото предоставлено кинотеатром «Победа», автор фото: Александр Брежнев.

Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : премьера комедия Кинотеатры Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

