В новосибирских фитнес-центрах уже аннулировали карточки за нарушение дресс-кода

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов на этой неделе предложил запретить откровенную одежду в фитнес-клубах, чтобы защитить детей от «неуместных нарядов» и прописать законодательно рамки приличий спортивной формы. Общественник обратился к Минспорту с инициативой утвердить типовые правила посещения залов с обязательным пунктом о дресс-коде. Лицензированные учреждения, особенно получающие госфинансирование, по его словам, должны будут закрепить эти нормы во внутренних регламентах и знакомить с ними клиентов.

Инициатива находится на стадии обсуждения.

По мнению главы Союза отцов Новосибирской области Сергея Майорова такое ужесточением требований — излишне.

— В залах я не видел голых людей или людей в откровенных нарядах. Думаю, в парандже будет неудобно заниматься фитнесом. Мужчинам в брюках и кофте тоже будет не совсем комфортно заниматься физической культурой, — заявил Майоров в комментарии Om1 Новосибирск.

Александр, фитнес-тренер одного из клубов Новосибирска в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что появление этой новости в сети его и коллег «улыбнуло».

— В обычных тренажерных залах детей, как правило, нет. Иногда они приходят днем, когда взрослые на работе, чтобы побегать на дорожках. Именно на тренажерах мы заниматься не рекомендуем. В целом посетители в основном приходят в обтягивающей одежде, потому что это удобно. Многие мужчины также носят спортивные лосины, а поверх них шорты. На мой взгляд, инициатива бессмысленная, — заявил он.

Еще один тренер Елена, которая работала ранее в элитном фитнес клубе Новосибирска, пояснила редакции, что сталкивалась с ситуациями, когда девушки приходили на тренировки в откровенной одежде.

— Если это нарушало нормы приличия, то к посетительнице мог подойти администратор и вынести предупреждение. Я знаю ситуации, когда карточки аннулировались, — добавила она.

Сергей Майоров также отметил, что регулирование вопросов дресс-кода можно оставить на уровне администраций фитнес-залов.

