Жители Новосибирской области потратили 216 млн рублей на новое кино для детей

В Новосибирской области, как и по всей стране, в новогодние праздники лидерами кинопроката стали три новых российских фильма для детской аудитории: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино». С 1 по 11 января в кинотеатрах региона их посмотрели в общей сложности 339 458 человек. Infopro54 проанализировал данные ЕАИС сведений о показах фильмов в кинозалах и оценил траты новосибирцев на поддержку российского кинематографа.

Лидером кинопроката в праздничные дни стал «Чебурашка 2» — в Новосибирской области фильм собрал более 116 миллионов рублей. На втором месте «Простоквашино» — сборы более 53 миллиона рублей. «Буратино» собрал 46,9 миллиона рублей. Суммарно на просмотр этих трех фильмов жители Новосибирской области потратили чуть более 216 миллионов рублей. Средняя цена одного билета на январские кинопоказы — 636 рублей. Это выше среднего общероссийского показателя на 100 рублей. Новосибирские зрители ни перед просмотром фильма, ни после него отраслевую статистику не изучают, но они знают, что поход в кино – это теперь довольно дорого.

— Цена на утренний сеанс — около 600 рублей. Сходить семьей из четырех человек – 2400 рублей. Минимальный набор «еда и напиток» в кинотеатре — это еще около 1000 рублей на человека, вне зависимости от того, что вы возьмете: газировку с попкорном или кофе с мороженым. На семью такой выход получается как минимум 4500 рублей. Это если родители решат себе ничего не покупать. Можно, конечно, отправить детей в кино одних или кого-то из родителей оставить дома. И тогда будет дешевле. Но поход в кино на праздники — это все-таки семейное мероприятие, так вроде у всех заведено. И в результате потрачена очень приличная сумма. Мы сходили только на один фильм, — этот комментарий одного из читателей Infopro54 можно назвать типичным.

Добавим, что кассовые сборы и показатели посещаемости кинотеатров в дни новогодних каникул в январе 2026 года стали рекордными за весь период официальных измерений.

