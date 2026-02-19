Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Основатель популярного у россиян онлайн-казино — дочь генерала ВСУ

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Сеть ориентирована на аудиторию в России и странах СНГ

Оксана Уразова, дочь генерал-майора ВСУ в отставке Усмана Уразова, управляет популярной в России сетью онлайн-казино CatAffs. В её состав входят CatCasino, Kent, Gamma и R7. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Сеть CatAffs ориентирована на аудиторию в России и странах СНГ. Как сообщает издание, площадка рекламировалась у Егора Крида и блогеров Александра Зубарева и Zloy.

— По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка 1 миллион долларов в день. При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ, — рассказал «Известиям» владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга.

Уразова живет в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва, как выяснили «Известия». Ее отец, генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов, занимал должность главы департамента обеспечения войск и режима ГШ. В его обязанности входило, в частности, поддержание воинской дисциплины. Судя по публикациям в соцсетях Оксаны, отец часто навещает ее в Португалии, хотя сам, по всей видимости, живет на Украине.

Популярность казино сети CatAffs среди пользователей в России вызвана тем, что в прежние годы в их продвижении участвовали известные отечественные блогеры.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Россия

Теги : казино

375
0
0
Предыдущая статья
Ноль парковок: нормативы парковочного пространства предлагают пересмотреть в Новосибирске
Следующая статья
Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

«Ситуация не показательна для отрасли»: в Минстрое РФ прокомментировали обращение «Самолета» за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

В Минстрое России прокомментировали ситуацию с запросом группы «Самолет» на господдержку. Как говорится в документе, полученном по запросу РИА Новости, ситуация с финансовыми показателями одной конкретной компании не является репрезентативной для всей отрасли.

— Обращение ГК «Самолет» связано не столько с реализацией проектов жилищного строительства, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри группы компаний и направлено, в первую очередь, на получение дополнительной финансовой поддержки с целью сохранения корпоративной стабильности, — заявили в Минстрое изданию.

Читать полностью

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Автор: Артем Рязанов

Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле, и его окружение в 2012 году обсуждали помощь в подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* от Новосибирской области (*признан в РФ иноагентом) против России.

— Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым. Он — член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания, — писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

Читать полностью

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Читать полностью

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Автор: Артем Рязанов

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Фонд занимается поддержкой Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов в Восточной Сибири. Информация о назначении размещена на сайте правительства России.

На этом посту Шойгу сменила Александра Масленникова, возглавлявшего Фонд два года.

Читать полностью

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Автор: Артем Рязанов

Россиянку Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Ее незаконно удерживали и принуждали к работе. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой международной преступной группы, которая заманивает иностранцев под предлогом легальной работы в Таиланде. Преступники начинают с онлайн-собеседования, затем приглашают на встречу в Бангкок. После этого жертв нелегально переправляют в Мьянму, минуя официальные пограничные пункты.

Читать полностью

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Культура Общество

Новосибирцы в числе первых увидели большой кинодебют Ольги Бузовой

Мировые и федеральные новости

Основатель популярного у россиян онлайн-казино — дочь генерала ВСУ

Бизнес

Ноль парковок: нормативы парковочного пространства предлагают пересмотреть в Новосибирске

Общество

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Бизнес

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Медицина Наука

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Общество

Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Актуальный разговор Бизнес

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Телекоммуникации

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Бизнес Наука Промышленность

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Бизнес

Рынок новостроек в 2026 году: между молотом ставок и наковальней спроса

Бизнес

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Бизнес

В Новосибирске открылась выставка к 100-летию местной энергетики

Бизнес

«ЭкоНива» переносит запуск завода в Новосибирской области на 2027 год

Культура Общество

Реконструкцию концертного зала в Новосибирске оценили в миллиард рублей

Бизнес Общество

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Право&Порядок

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности