Основатель популярного у россиян онлайн-казино — дочь генерала ВСУ

Оксана Уразова, дочь генерал-майора ВСУ в отставке Усмана Уразова, управляет популярной в России сетью онлайн-казино CatAffs. В её состав входят CatCasino, Kent, Gamma и R7. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Сеть CatAffs ориентирована на аудиторию в России и странах СНГ. Как сообщает издание, площадка рекламировалась у Егора Крида и блогеров Александра Зубарева и Zloy.

— По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка 1 миллион долларов в день. При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ, — рассказал «Известиям» владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга.

Уразова живет в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва, как выяснили «Известия». Ее отец, генерал-майор Генштаба ВСУ в отставке Усман Уразов, занимал должность главы департамента обеспечения войск и режима ГШ. В его обязанности входило, в частности, поддержание воинской дисциплины. Судя по публикациям в соцсетях Оксаны, отец часто навещает ее в Португалии, хотя сам, по всей видимости, живет на Украине.

Популярность казино сети CatAffs среди пользователей в России вызвана тем, что в прежние годы в их продвижении участвовали известные отечественные блогеры.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино.