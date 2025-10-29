Рекламодателям

«Контроль будут усиливать, это нужно государству»: в Новосибирске IT-эксперт высказался о возможной блокировке WhatsApp* и Telegram

  • 29/10/2025, 09:30
Автор: Мария Гарифуллина
«Контроль будут усиливать, это нужно государству»: в Новосибирске IT-эксперт высказался о возможной блокировке WhatsApp* и Telegram
Функционал популярных мессенджеров уже ограничили. Теперь пользователи опасаются отключения

В конце октября 2025 года в России снова заговорили о скорой полной блокировке WhatsApp* и Telegram. Называется даже конкретная дата — 1 ноября. Причиной этой информационной волны послужили определенные действия надзорных органов и массовые сбои в работе мессенджеров. Infopro54 рассказывает, что произошло за последнюю неделю, и публикует комментарий эксперта.

20–22 октября пользователи из разных регионов России, особенно с юга страны (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области), массово жаловались на нестабильную работу Telegram и WhatsApp*: сообщения не отправлялись, сервисы были недоступны. В Новосибирской области WhatsApp* тоже не работал. 22 октября Роскомнадзор подтвердил, что эти сбои не являлись технической неисправностью, а стали результатом «частичного ограничения» работы мессенджеров. Ведомство заявило, что меры приняты для «противодействия преступникам», которые используют сервисы для мошенничества и противоправной деятельности.

Наблюдатели расценили эти события как признак подготовки к полному отключению популярных мессенджеров. В качестве еще одного аргумента в пользу данной версии приводится то, что в августе 2025 года в указанных сервисах были заблокированы голосовые звонки и видеозвонки. Аналитики опасения пользователей считают небеспочвенными, но скорую блокировку называют маловероятной.

— Контроль будут усиливать, это нужно государству. И здесь резоны государства понятны. Я не верю, что WhatsApp* и Telegram не передают информацию соответствующим западным структурам. Утечки могут прятаться за красивыми словами о том, что данные уходят обезличенными, для научных исследований и т.д.. Но даже в таком случае, имея достаточно большой осмысленный поток информации, можно оценивать и настроение общества, и планировать какие-то действия. И с этой точки зрения я понимаю, что государству было бы спокойней, чтобы такого рода информация из страны не уходила, особенно в текущей ситуации. Про среднесрочную перспективу не готов говорить, но в долгосрочной перспективе мы увидим достаточно интересные изменения в законодательстве по поводу использования мессенджеров в России. Поэтому, я думаю, контроль будет, но не тот, который сейчас обсуждается в социальных сетях, —  рассказал Infopro54 заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Эксперты подчеркивают, что по пути усиления контроля информационных потоков идут многие страны, в том числе и те, в которых много говорят о свободах. В современном мире данные называют «новая нефть», а большие данные (Big Data) – важнейшим стратегическим ресурсом.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Ранее редакция рассказывала, что такое MAX-диссидентство и почему оно распространено среди подростков.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : блокировка мессенджера блокировка WhatsApp блокировка Telegram


