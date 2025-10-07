Новосибирск оказался на третьем месте в Сибири по уровню зарплат

Новосибирскстат обнародовал данные о средней номинальной зарплате в регионах Сибири за первые семь месяцев 2025 года. Новосибирская область оказалась на третьем месте с показателем 83 910 рублей. Первые два места заняли Красноярский край и Иркутская область.

В Красноярском крае средняя номинальная зарплата достигла 101 831 рубля, а в Иркутской области — 94 090 рублей. Высокий уровень доходов в этих регионах обусловлен суровым климатом и развитой добычей полезных ископаемых.

Новосибирская область с зарплатой 83 910 рублей немного опережает Томскую область, где средний доход составил 83 898 рублей, и Кемеровскую область с 81 821 рублем.

В Алтайском крае зафиксирована самая низкая номинальная зарплата — 61 599 рублей.

В Сибири средняя номинальная зарплата в январе-июле достигла 84,3 тысячи рублей.

Напомним, номинальная зарплата включает в себя не только сумму, выдаваемую сотруднику на руки, но и обязательные отчисления в виде налогов и взносов в социальные фонды. В том числе, НДФЛ — 13%, страховые взносы — 30% (22% — в пенсионный фонд, 5,1% — в фонд ОМС, 2,9% — в фонд по обязательному социальному страхованию).

Ранее редакция сообщала о том, на сколько в июле выросли расходы на коммуналку. Тарифы ЖКХ увеличились с 1 июля, сейчас потребители услуг получают новые платежки.