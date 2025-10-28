Новосибирск подводит итоги «Технопрома-2025»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание Программного комитета XII Международного форума «Технопром-2025», посвященного технологическому развитию.

Глава региона подчеркнул стремление сделать «Технопром-2025» максимально продуктивным и насыщенным. Ежегодно усилия направляются на улучшение организации форума. В текущем году акцент был сделан на концентрации ресурсов и внимания на наиболее актуальных темах, усилении региональной составляющей и создании комфортных условий для участников. По его мнению, поставленные цели были достигнуты, особенно в совершенствовании организационной структуры «Технопрома». При подготовке к «Технопрому-2026» будет учитываться обратная связь и конструктивные предложения.

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области, представила доклад об итогах проведения XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025».

Все мероприятия деловой программы были сфокусированы на основной цели форума: обсуждении комплекса мер для обеспечения технологического прорыва, включая ускоренное внедрение научных разработок, кадровое обеспечение приоритетных отраслей, увеличение государственных и частных инвестиций в науку и привлечение молодежи к инновационной деятельности.

Особое внимание уделялось вопросам кадрового обеспечения национальных проектов технологического лидерства и обмену опытом научно-технологического развития регионов.

Форум собрал более 19000 участников из 71 региона России и 32 стран, включая Китай, страны Африки и СНГ. Конгрессная программа включала 7 отраслевых и 4 тематических направления. В рамках форума прошло более 200 мероприятий с участием более 1200 спикеров.

На полях «Технопрома» было заключено 73 соглашения.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание под названием «Подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства», которое модерировал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ.

В «Технопроме-2025» участвовали более 140 представителей регионов в должности заместителей губернаторов, министров и их заместителей министров. Среди ключевых спикеров были представители ведущих федеральных министерств, в частности Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.