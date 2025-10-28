В три раза снизить соцнорму по электроэнергии в Новосибирске предлагает ФАС

29 октября на заседании правительственной комиссии РФ по электроэнергетике планируется обсудить предложения ФАС о снижении диапазонов социальной нормы потребления электроэнергии для населения. Об этом сообщил «Коммерсант», со ссылкой на имеющиеся у издания документы.

Антимонопольная служба отмечает, что сейчас 90% граждан укладываются в действующую социальную норму, которая установлена в 76 регионах страны.

Например, в Новосибирской области в первом полугодии 2025 году первый диапазон потребления для населения или социальная норма составлял до 3900 кВт*ч в месяц — 3,66 рубля за кВт\ч. При повышении лимита тарифы возрастали: для второго диапазона потребления (от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно) кВт\ч стоил 5,22 рубля, для третьего диапазона (при потреблении свыше 6 000 кВт*ч) — 7,11 руб кВт\ч.

С 1 июля 2025 года дифференцированные тарифы выросли:

4,12 рубля за кВт\ч — при потреблении до 3900 кВт\ч электроэнергии в месяц, то есть в рамках социальной нормы;

6,18 за кВт\час — от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно;

7,36 за кВт\час — свыше 6 000 кВт*ч.

ФАС предлагает с 2027 года снизить социальную норму до 1200 кВт\час в месяц. Все, что домохозяйство будет потреблять сверх, — оплачивать по повышенному тарифу. Впрочем, в ведомстве отмечают, что в новой соцнорме не учитываются электроотопительные установки, имеющиеся у граждан.

В перспективе ФАС также предлагает снижать соцнорму еще в течение семи лет. До каких параметров она может снизится антимонопольная служба не уточняет.

Ведомство также предложило «постепенно отказываться от понижающих коэффициентов и скидок к тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей». В частности, электроснабжение хозяйственных построек — погребов, сараев, гаражно-строительных и гаражных кооперативов — антимонопольщики предлагают уже с 2026 года оплачивать по тарифам второго и третьего диапазонов потребления.

— Реализация в РФ инициатив в рамках развития дифференцированных тарифов не приведет к дополнительной тарифной нагрузке на россиян, — цитирует «Российская газета»» пресс-службу ФАС.

Ведомство подчеркивает, что это решение позволит бороться с перекрестным субсидированием, когда низкие тарифы для населения компенсируются более высокими ценами для предприятий и бизнеса.

Эксперт рынка энергетики, экс-заместитель директор по финансам и экономике энергокомпании ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) Сергей Бухаров пояснил редакции Infopro54, что, судя по данным, представленным ФАС, в 2025 году более 99% россиян укладываются в норматив первого диапазона, то есть потребляют менее 3900 кВт\ч электроэнергии в месяц. До 1200 кВт\час в месяц потребляют около 96% домохозяйств. В летние месяцы этот показатель поднимается до 98-99%. До 200 кВт\час в месяц потребляет от 32% до 39% домохозяйств.

— Сегодня лимит по первому диапазону примерно в десять раз выше, чем потребление среднестатистического домохозйства. Даже после снижения, предлагаемого ФАС, это будет очень большой объем, — комментирует Бухаров.

По его словам, тезис о большом количестве домохозяйств, использующих электроотопление, не корректен.

— Это относится к отдельным местностям. Для жителей использующих электроотопление, предусмотрен понижающий коэффициент. Поэтому я сомневаюсь, что от пересмотра соцнормы население пострадает сильнее чем майнеры. Я считаю, что эти страхи искусственно преувеличены, — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Новосибирской области введение дифференцированных тарифов обсуждалось весной 2024 года. В итоге летом они были приняты: 3,66 рубля за кВт\ч при потреблении до 3900 кВт\ч электроэнергии в месяц, 5,39 за кВт\час — от 3 900 до 6 000 кВт*ч включительно, 7,11 за кВт\час — свыше 6 000 кВт*ч.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство дата-центров привело к повышению цен на электричество в США. Новосибирский эксперт комментировал как развитие этой индустрии в России скажется на ценах на электроэнергию.