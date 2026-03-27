Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Тем не менее, показатели региона заметно выше средних по Сибирскому федеральному округу, где общий объем просроченной задолженности составил 187,7 млрд рублей, а доля проблемных кредитов — около 9,8%. Среди соседних территорий хуже ситуация только в Красноярском крае, где накопилось 33,8 млрд долгов. В Кемеровской области этот показатель равен 28,6 млрд, в Иркутской — 27,6 млрд рублей. При этом доля просрочки в Иркутской области составила 10,22%, а в Омской, несмотря на меньший объем долга (18,8 млрд рублей), держится на уровне 10,4%.

В целом по России январь 2026 года отметился возобновлением роста неплатежей. После традиционного декабрьского снижения, когда банки активно списывают безнадежные долги или продают их коллекторам, чтобы улучшить годовые отчеты, просроченная задолженность увеличилась на 17,4 млрд рублей, или на 1,2%. На начало февраля суммарный объем «плохих» долгов россиян достиг 1,455 трлн рублей, а их доля в портфеле приблизилась к психологической отметке в 10%, составив 9,56%.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов уверен, что без активной работы банков по расчистке балансов реальная картина была бы еще более тревожной.

— Долю неплатежей в портфеле в 10% нельзя считать критичной, но она, безусловно, требует повышенного внимания, особенно если прирост выдач стагнирует. Если бы банки не проводили регулярных продаж портфелей просроченной задолженности профессиональным коллекторским организациям, уровень просроченной задолженности был бы существенно выше. Поэтому реальный объём неплатежей в рознице в стране, с учетом балансов коллекторских организаций, больше оценочно в полтора-два раза, — констатирует эксперт.

Аналитики отмечают, что кредитная нагрузка на население регионов остается высокой, а финансовая дисциплина заемщиков в последние месяцы не демонстрирует улучшений. На фоне сдержанной динамики выдачи новых кредитов рост просрочки становится особенно заметным сигналом для банковского сектора.

