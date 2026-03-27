В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

В Новосибирской области регистрируют рост цен на куриные яйца. С начала 2026 года наблюдаемая яичная инфляция (так называют оценку цен населением) составила 16–18%, официальная — 11,8%.

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена куриных яиц на 23 марта в регионе составляла 111,96 рубля за десяток. В начале года (на 12 января) — 100,13 рубля. По наблюдениям потребителей, в настоящее время в большинстве магазинов Новосибирска яйца продаются по цене не ниже 120 рублей.

— Яйца везде подорожали: в супермаркетах, в небольших и более дешевых магазинах. Там, где в феврале десяток стоил 70 рублей, сейчас стоит 80–82 рублей, где яйца были по 120 рублей — сейчас 140 рублей. Мне кажется, что ценники чуть ли не каждый день переписывают, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга.

В 2025 году в Новосибирской области, как и в большинстве регионов России, наблюдалась яичная дефляция: цены снижались на протяжении семи месяцев. Производители были недовольны, говорили, что яичное направление птицеводства становится все менее рентабельным. При этом привозная продукция стоила дешевле местной. Текущее подорожание на птицефабриках называют неизбежным и обоснованным.

— Никакого взрывного роста цен нет. Цены до сих пор ниже, чем в начале 2025 года. Прошлогоднее снижение было во многом искусственным: действовали какие-то договоренности, сети диктовали свои условия. Долго так мы не протянули бы. Сейчас ситуация чуть лучше, но далека от идеальной. Операционные затраты выросли. А в том повышении цен, которое сейчас видит потребитель, доля производителя не большая, на полках и без нас есть кому повышать, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 представитель одной из птицефабрик, который предпочел остаться неназванным.

В текущем году зарегистрировано снижение объемов производства куриных яиц в Новосибирской области. В январе в регионе было произведено 69,4 млн штук, что на 4,6% меньше, чем в январе 2025 года. За февраль официальная статистика пока не опубликована. За весь прошлый год тоже было снижение: на 3,6% меньше, чем в 2024 году.

