В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Автор: Мария Гарифуллина

В прошлом году этот продукт был дефлятором, и цены были невыгодны производителям

В Новосибирской области регистрируют рост цен на куриные яйца. С начала 2026 года наблюдаемая яичная инфляция (так называют оценку цен населением) составила 16–18%, официальная — 11,8%.

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена куриных яиц на 23 марта в регионе составляла 111,96 рубля за десяток. В начале года (на 12 января) — 100,13 рубля. По наблюдениям потребителей, в настоящее время в большинстве магазинов Новосибирска яйца продаются по цене не ниже 120 рублей.

— Яйца везде подорожали: в супермаркетах, в небольших и более дешевых магазинах. Там, где в феврале десяток стоил 70 рублей, сейчас стоит 80–82 рублей, где яйца были по 120 рублей — сейчас 140 рублей. Мне кажется, что ценники чуть ли не каждый день переписывают, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Ольга.

В 2025 году в Новосибирской области, как и в большинстве регионов России, наблюдалась яичная дефляция: цены снижались на протяжении семи месяцев. Производители были недовольны, говорили, что яичное направление птицеводства становится все менее рентабельным. При этом привозная продукция стоила дешевле местной. Текущее подорожание на птицефабриках называют неизбежным и обоснованным.

— Никакого взрывного роста цен нет. Цены до сих пор ниже, чем в начале 2025 года. Прошлогоднее снижение было во многом искусственным: действовали какие-то договоренности, сети диктовали свои условия. Долго так мы не протянули бы. Сейчас ситуация чуть лучше, но далека от идеальной. Операционные затраты выросли. А в том повышении цен, которое сейчас видит потребитель, доля производителя не большая, на полках и без нас есть кому повышать, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 представитель одной из птицефабрик, который предпочел остаться неназванным.

В текущем году зарегистрировано снижение объемов производства куриных яиц в Новосибирской области. В январе в регионе было произведено 69,4 млн штук, что на 4,6% меньше, чем в январе 2025 года. За февраль официальная статистика пока не опубликована. За весь прошлый год тоже было снижение: на 3,6% меньше, чем в 2024 году.

Ранее редакция рассказывала, что происходит с ценами на говядину в Новосибирской области.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск
Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась в числе регионов Сибири с наибольшим объемом просроченной задолженности по кредитам. По данным Центрального банка, которые проанализировали специалисты коллекторского агентства «Долговой Консультант», на начало февраля 2026 года жители региона задолжали банкам по потребительским кредитам и кредитным картам 31,5 млрд рублей. При этом доля просрочки в общем кредитном портфеле области достигла 10,37%. Таким образом, каждый десятый рубль, выданный банками новосибирцам, оказался невозвратным.

Тем не менее, показатели региона заметно выше средних по Сибирскому федеральному округу, где общий объем просроченной задолженности составил 187,7 млрд рублей, а доля проблемных кредитов — около 9,8%. Среди соседних территорий хуже ситуация только в Красноярском крае, где накопилось 33,8 млрд долгов. В Кемеровской области этот показатель равен 28,6 млрд, в Иркутской — 27,6 млрд рублей. При этом доля просрочки в Иркутской области составила 10,22%, а в Омской, несмотря на меньший объем долга (18,8 млрд рублей), держится на уровне 10,4%.

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Автор: Юлия Данилова

Конкурсный управляющий АНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» Олег Клемешов подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих компанию лиц. В списке учредители и руководители компании — всего восемь человек, а также две связанные с ними компании: ООО «ГрандСтройСервис» и НФ «Развитие образовательных инноваций».

Стоит отметить, что «Наша школа» работала в Новосибирске с 1994 года. Имела статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимала на обучение детей от 3 лет до 11 класса. Была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С пятницы по воскресенье, 27 – 29 марта, в Новосибирск придет по-весеннему теплая погода. По данным Западно-Сибирского ГУМС, ночью 27 марта в городе будет дождь и мокрый снег. Днем температура поднимется до +4…+6 °C. 28-29 марта днем воздух прогреется до +3…+7 °C. Метеорологи осадки в эти дне не прогнозируют.

— Из-за таяния снега в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается разлив малых рек и ручьёв, возможно затопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в низинах, размыв дорог, — предупредили в мэрии города.

Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Автор: Артем Рязанов

Государственная комиссия, занимающаяся борьбой с незаконным оборотом промышленной продукции, одобрила предложение о полном запрете производства, импорта и распространения электронных сигарет и вейпов на территории России. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на три источника.

Представитель газеты уточнил, что после одобрения Госкомиссией будет подготовлен законопроект. Он также отметил, что инициативы, одобренные Госкомиссией, обычно принимаются.

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Автор: Юлия Данилова

Искитимский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора об истребовании из незаконного владения 7 земельных участков общей площадью 2,5 га. Они расположены в поселке Мичуринский.

— Установлено, что жительница деревни Бердь предоставила в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю образца 1997 года, которые содержали недостоверные сведения. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что администрация Искитимского района решения о предоставлении данных участков не принимала, комитет по земельным ресурсам и землеустройству такие документы не выдавал и не регистрировал, — констатировали в прокуратуре.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Право&Порядок

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Общество Финансы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Общество

Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Бизнес

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Власть Недвижимость Общество

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Общество

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Право&Порядок

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Власть Право&Порядок

Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Общество

Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Бизнес Промышленность

Новосибирцы больше не смогут узнавать степень загрязнения атмосферы в городе

Недвижимость Общество Право&Порядок

Семь земельных участков под Искитимом возвращают в собственность области

Общество

Новосибирские семьи начнут получать новую выплату

Общество

В Новосибирске проверили автоперевозчиков на Хилокской

Общество

ЦБ объяснил ускорение роста цен на услуги в Новосибирске

Телекоммуникации

В Новосибирске доля 5G-смартфонов неуклонно растет

Бизнес Власть

Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Бизнес ПроБизнес

От рекламы на грани фола до сотрудника с травматом: новосибирские предприниматели рассказали о своих провалах, которые в итоге оказались полезны

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

