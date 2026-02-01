Роспотребнадзор призвал новосибирцев привиться от клещевого энцефалита в феврале

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратилось к жителям региона с рекомендацией пройти вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита в феврале и марте.

В ведомстве отметили, что вакцинация является единственным надежным способом профилактики. Наибольшему риску заражения подвержены жители, чья деятельность связана с пребыванием на открытых территориях: работники сельского хозяйства, строительства, геологоразведки и лесозаготовки, туристы, охотники, рыболовы и владельцы дачных участков. Укусы инфицированных клещей возможны также в черте населенных пунктов, в лесопарковых зонах и пригородах.

Курс вакцинации включает две инъекции, вторую прививку делают через 1–7 месяцев после первой в зависимости от схемы. Важно завершить вакцинацию минимум за две недели до выхода на природу в сезон активности клещей. Через год проводится ревакцинация, затем поддерживающие прививки каждые три года. Жители Новосибирска и области могут пройти вакцинацию бесплатно в поликлинике по месту жительства.

В Новосибирской области в 2025 году зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Один человек умер от клещевого риккетсиоза.

Клещи являются переносчиками целого ряда опасных инфекций помимо клещевого энцефалита. Самой распространенной из них является клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Это бактериальное заболевание, способное поражать кожу, суставы, нервную систему и сердце. Также клещи могут передавать бактериальные инфекции, такие как гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, которые поражают клетки крови и протекают с симптомами, похожими на грипп. Еще одним заболеванием является туляремия, которая характеризуется лихорадкой и поражением лимфатических узлов. Реже встречаются клещевые риккетсиозы и бабезиоз. Важно знать, что один клещ может одновременно быть переносчиком нескольких возбудителей. При этом клещевой энцефалит считается самым опасным заболеванием из указанного списка.

Сезон активности клещей в Западной Сибири традиционно начинается с установлением устойчивых положительных температур. Первые случаи присасывания могут регистрироваться уже в конце марта или начале апреля, особенно если весна ранняя. Пик их численности и агрессивности приходится на май и июнь. Активность сохраняется на протяжении всего лета и постепенно снижается с наступлением осенних холодов, обычно завершаясь в октябре. Поэтому меры предосторожности необходимо соблюдать с ранней весны и до поздней осени.

