Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Новосибирск преподнес аналитикам сюрприз. В марте 2026 года местные жители взвинтили спрос на контрацептивы так, как не делал больше никто в России. Рост продаж этой категории товаров составил 62% по сравнению с февралем — это абсолютный рекорд среди 28 крупнейших городов страны, которые изучал сервис «Мегаптека».

— При общем росте продаж на 15–20% именно категория «Контрацептивы» показала аномальный всплеск. Ни в одном другом городе, включая Омск, Красноярск или даже Москву, не было такого рывка, — отметили аналитики.

Кроме того, местные жители сфокусировались на «серьезных» категориях: сердечно-сосудистые препараты занимают почти 20% всех трат в аптеках, эндокринная терапия — еще 19,5%.

Омск выбрал другую стратегию. Омичи меньше всего думали о контрацептивах (продажи упали на 15%) и с головой ушли в лечение эндокринной системы — рост на 50,6%. Также в Омске резко подскочил спрос на препараты для желудка (+38%).

Красноярск оказался во власти сезонной аллергии. Цены на противоаллергические средства там взлетели на 56%, а продажи выросли на 31%. Красноярск также заметно опережает Новосибирск по темпам закупок обезболивающих.

При этом Новосибирск остается городом с довольно дорогими лекарствами. Средняя аптечная корзина здесь стоит 7226 рублей. Это десятое место в рейтинге: дороже только в Мурманске, Рязани, Санкт-Петербурге и Москве. За месяц цены в Новосибирске выросли на 3,3%, тогда как в Омске они, наоборот, рухнули на 7,3%, а корзина подешевела до 7062 рублей.

