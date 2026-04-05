В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 1,62 млрд рублей. Для участия подрядчику необходимо предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 10% от НМЦК (около 162 млн рублей) и обеспечение гарантийных обязательств — 5% (около 81 млн рублей). Заказчик также требует привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 26% от цены контракта. Кроме того, контракт предполагает казначейское сопровождение и жесткие сроки приемки работ.

Это уже третья попытка найти подрядчика для проекта. Предыдущие два аукциона (в мае 2025 года и марте 2026 года) завершились без единой заявки.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит возвести здание котельной с двумя дымовыми трубами площадью 2700 кв. метров, построить резервуарный парк для дизельного топлива общим объемом 150 кубических метров, а также проложить наружные сети водоснабжения (1,5 км), водоотведения и теплотрассы. Срок выполнения работ — 600 календарных дней с момента заключения контракта.

Итоги конкурса будут подведены в конце апреля.

