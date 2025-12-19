Новосибирская область планирует создать в Китае сеть шоу-румов

Новосибирские производители в составе делегации работают в городах Циндао и Линьи для изучения возможностей бондовых зон и логистических платформ провинции Шаньдун. В состав делегации входят представители «Новосибирского мелькомбината №1», «Новосибхолода», «Лихачевского кондитерского комбината», «Сибирского кондитера», «Диа-Веста» и другие. В переговорах с новосибирцами участвуют руководители крупнейших торговых сетей и онлайн-платформ Китая. Об этом сообщил Минэкономразвития Новосибирской области.

Напомним, в мае в Циндао состоялось торжественное открытие офиса Информационно-делового центра Новосибирской области.

Министр экономического развития региона Светлана Шарпф отметила, что в планах региона создание в Китае сети шоу-румов, где будут представлены новосибирские товары.

— В шоу-румах будет представлен ассортимент новосибирских продуктов — молочная гастрономия, мед, дикоросы, кондитерские изделия, крупы и каши, мука, напитки, —отметила глава ведомства.

Флагманский шоу-рум «Дом сибирских продуктов в Китае» планируется создать в городе Линьи на площадке Международного продовольственного центра. Презентация проекта прошла в Новосибирске в рамках форума «Дикоросы» в ноябре. В ней приняли участие 24 сибирские компании, занимающиеся производством продуктов питания.

Производители из Новосибирска также изучают возможности хранения, переработки и реализации сельхозпродукции на территории бондовой зоны «Циндао Цяньвань».

В точки зрения развития в сфере социальной коммерции рассматривается площадка электронной торговли «Хунжэньли», а также онлайн-платформы JD Fresh и Meituan Youxuan.

По данным Минсельхоза области, в 2025 году продукция АПК региона поставляется в 52 страны, ключевые направления — Юго-Восточная и Средняя Азия, а также Беларусь, Турция, Израиль и Марокко. В целом количество экспортеров в Новосибирской области превышает 2100 компаний. Внешнеэкономические отношения осуществляются с партнерами из 132 стран мира. Ведущие партнеры — Китай (более 50% всего товарооборота), Казахстан, Индия, Белоруссия.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область нарастила экспорт Рыбы в Казахстан и Китай.