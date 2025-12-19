Путешествия по России: премия «Маршрут построен 2025-2026» ждет лучшие проекты

Начал работу прием заявок на Национальную туристическую премию «Маршрут построен 2025-2026». Медиагруппа «Комсомольская правда» дает старт пятому сезону конкурса и приглашает к участию всех, кто занимается продвижением туризма в России и организует путешествия за рубежом. Премия реализуется при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок открыт с 11 сентября 2025 года.

«Комсомольская правда» проводит премию в сфере туризма и путешествий с 2021 года. На конкурсе демонстрируются маршруты для путешествий и экскурсий, локации для семейного отдыха, активные виды туризма, интересные туристические мероприятия и целые регионы, представляющие свой туристический потенциал. Количество заявок растет каждый год – в прошедшем четвертом сезоне в соревновании приняли участие 980 проектов из 78 субъектов Российской Федерации. Это максимальное значение за все годы существования премии.

Партнерами конкурса в сезоне 2025-2026 выступают сервис бронирования Яндекс Путешествия, туроператор FUN&SUN, Ассоциация туроператоров России, Фонд Росконгресс, международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards, международная выставка индустрии гостеприимства ПИР ЭКСПО, всероссийская туристская премия «Маршрут года», конкурс «Туристический сувенир», Ассоциация туристических агрегаторов, телеканал MUSICBOX GOLD, Союз городов Золотого кольца России, Международный форум-выставка «ОТДЫХ». Генеральный партнер премии — тревел-сервис «Т-Путешествия».

Как принять участие

«Маршрут построен» служит площадкой, на которой можно представить многомиллионной аудитории свои экскурсии, онлайн-сервисы, глэмпинги, санатории, промышленные туры и многие другие проекты. Самые успешные участники конкурса оказываются среди призеров и победителей.

Юбилейный V сезон премии «Маршрут построен» предлагает еще больше возможностей для участия — количество конкурсных номинаций на 2025-2026 год увеличено до 23.

Участники смогут представить свои проекты многомиллионной аудитории.

Подать заявку можно на сайте премии. При заполнении анкеты необходимо выбрать подходящую номинацию, заполнить несколько граф и прикрепить небольшое описание проекта, а также фото в горизонтальном формате. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно в Положении о проведении премии «Маршрут построен».

Список номинаций премии «Маршрут построен 2025-2026»

Автотуризм. Лучшие маршруты, сервисы и предложения для тех, кто открывает страну, путешествуя на автомобиле. Агротуризм. Лучшие варианты отдыха для туристов, желающих погрузиться в сельскую жизнь. Активный туризм. Самые яркие локации и маршруты для активных путешественников, для которых движение — лучший отдых. Гастротуризм. Лучшие локации и маршруты, которые откроют путешественнику гастрономическую карту страны. Глэмпинг года. Лучшее место размещения путешественников в категории глэмпингов. Деловой туризм. Лучший маршрут или проект для корпоративных клиентов. Инклюзивный туризм. Лучшие маршруты и локации для людей с ограничениями по здоровью и/или мобильности. Культурно-исторический туризм. Самые интересные объекты, локации и памятники истории и культуры нашей страны. Онлайн-сервис года. Лучший онлайн-ресурс для организации комфортного отдыха в России. Отель года 2-3*. Лучшее место размещения путешественников категории 2-3 звезды. Отель года 4-5*, бизнес-отели. Лучшее место размещения путешественников категории 4-5 звезд, в том числе предоставляющее площадку для бизнес-мероприятий, форумов и деловых конференций. Промышленный туризм. Маршруты и экскурсии на производственные объекты, где можно увидеть, как живет предприятие. Рестораны и кафе. Лучшее заведение, где прием пищи становится настоящим праздником. Санаторно-оздоровительный туризм. Отдых с заботой о здоровье: лучшие места и маршруты для восстановления организма. Семейный и образовательный туризм. Лучшие маршруты для отдыха всей семьей, когда интересно будет и детям, и взрослым. Событие года. Самое яркое мероприятие в области событийного туризма. Тревел-блогер года. Человек или коллектив, внесший большой вклад в популяризацию путешествий по России. Туризм Союзного государства: лучший маршрут. Лучшие маршруты и туры по территории Белоруссии, а также локациям в России, связанным с деятельностью Союзного государства. Туристический город. Город, показавший высокие результаты в развитии туристической отрасли. Туристический регион года. Регион, показавший высокие результаты в развитии туристической отрасли. Туроператор года. Компания, показавшая высокие результаты в туротрасли или внедрившая новые решения. Хостел года. Лучшее место размещения путешественников в категории хостелов. Экскурсионный маршрут. Лучший маршрут или экскурсия, открывающая туристам интересные места нашей страны.

Голосование и определение победителей

Победителей премии «Маршрут построен» определяют народные предпочтения и выбор экспертов. Конкурс проводится в несколько этапов: прием заявок, отбор номинантов, онлайн-голосование, определение победителей.

Из поданных заявок Малый экспертный совет премии отберет номинантов. Выбранные проекты будут опубликованы на сайте конкурса и доступны для голосования (февраль-март 2026 года).

Финалистов определят пользователи — в заключительный этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов аудитории. Победителей из числа финалистов выберут на заседании Большого экспертного совета (март 2026).

Награждение победителей состоится в апреле 2026 года.

Возраст: 18+