Путешествия по России: премия «Маршрут построен 2025-2026» ждет лучшие проекты

Начал работу прием заявок на Национальную туристическую премию «Маршрут построен 2025-2026». Медиагруппа «Комсомольская правда» дает старт пятому сезону конкурса и приглашает к участию всех, кто занимается продвижением туризма в России и организует путешествия за рубежом. Премия реализуется при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Прием заявок открыт с 11 сентября 2025 года.
«Комсомольская правда» проводит премию в сфере туризма и путешествий с 2021 года. На конкурсе демонстрируются маршруты для путешествий и экскурсий, локации для семейного отдыха, активные виды туризма, интересные туристические мероприятия и целые регионы, представляющие свой туристический потенциал. Количество заявок растет каждый год – в прошедшем четвертом сезоне в соревновании приняли участие 980 проектов из 78 субъектов Российской Федерации. Это максимальное значение за все годы существования премии.
Партнерами конкурса в сезоне 2025-2026 выступают сервис бронирования Яндекс Путешествия, туроператор FUN&SUN, Ассоциация туроператоров России, Фонд Росконгресс, международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards, международная выставка индустрии гостеприимства ПИР ЭКСПО, всероссийская туристская премия «Маршрут года», конкурс «Туристический сувенир», Ассоциация туристических агрегаторов, телеканал MUSICBOX GOLD, Союз городов Золотого кольца России, Международный форум-выставка «ОТДЫХ». Генеральный партнер премии — тревел-сервис «Т-Путешествия».
«Маршрут построен» служит площадкой, на которой можно представить многомиллионной аудитории свои экскурсии, онлайн-сервисы, глэмпинги, санатории, промышленные туры и многие другие проекты. Самые успешные участники конкурса оказываются среди призеров и победителей.
Юбилейный V сезон премии «Маршрут построен» предлагает еще больше возможностей для участия — количество конкурсных номинаций на 2025-2026 год увеличено до 23.
Участники смогут представить свои проекты многомиллионной аудитории.
Подать заявку можно на сайте премии. При заполнении анкеты необходимо выбрать подходящую номинацию, заполнить несколько граф и прикрепить небольшое описание проекта, а также фото в горизонтальном формате. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно в Положении о проведении премии «Маршрут построен».
Список номинаций премии «Маршрут построен 2025-2026»
Победителей премии «Маршрут построен» определяют народные предпочтения и выбор экспертов. Конкурс проводится в несколько этапов: прием заявок, отбор номинантов, онлайн-голосование, определение победителей.
Из поданных заявок Малый экспертный совет премии отберет номинантов. Выбранные проекты будут опубликованы на сайте конкурса и доступны для голосования (февраль-март 2026 года).
Финалистов определят пользователи — в заключительный этап пройдут участники, набравшие наибольшее количество голосов аудитории. Победителей из числа финалистов выберут на заседании Большого экспертного совета (март 2026).
Награждение победителей состоится в апреле 2026 года.
