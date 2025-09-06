В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита

В Новосибирской области в текущем году зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Один человек умер от клещевого риккетсиоза. Об этом Infopro54 сообщила главный инфекционист региона, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Еще в начале сезона клещевых инфекций врачи отмечали, что среди заразившихся много тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме. Первые два летальных случая были еще в начале июня. К сентябрю список умерших стал больше.

— Сезон начался с тяжелых, летальных форм. К сожалению, таким он и остается. В списке умерших от клещевого энцефалита на сегодняшний день восемь человек. Буквально несколько дней назад у нас умерла женщина, которая поступила еще в июне. У нее была очень тяжелая форма, тяжелое поражение головного мозга. Спасти ее не удалось. Важно отметить, что все восемь человек не были вакцинированы против клещевого энцефалита, то есть не имели никой защиты. Всего у нас на сегодняшний день 75 случаев клещевого энцефалита, 90 случаев клещевого риккетсиоза и 160 клещевого боррелиоза, — рассказала Лариса Позднякова.

Клещевой энцефалит остается самой опасной клещевой инфекцией. На фоне увеличения доли тяжелых случаев, когда заболевание приводит к инвалидизации или смерти, врачи призывают людей ставить прививки.

Другие клещевые инфекции не столько агрессивны: заболевания протекают легче, и, как правило, без особых последствий. Хотя и здесь есть тревожные факторы: к летальным исходам стал приводить клещевой риккетсиоз, который раньше не считался смертельно опасным. В прошлом году было зарегистрировано два летальных исход, в 2025 году от клещевого риккетсиоза скончался один человек.

Сезон активности клещей в Новосибирской области еще не заканчивается.

