Рекламодателям

В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита

  • 06/09/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
Это в два раза больше, чем в 2024 году

В Новосибирской области в текущем году зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Один человек умер от клещевого риккетсиоза. Об этом Infopro54 сообщила главный инфекционист региона, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Еще в начале сезона клещевых инфекций врачи отмечали, что среди заразившихся много тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме. Первые два летальных случая были еще в начале июня. К сентябрю список умерших стал больше.

— Сезон начался с тяжелых, летальных форм. К сожалению, таким он и остается. В списке умерших от клещевого энцефалита на сегодняшний день восемь человек. Буквально несколько дней назад у нас умерла женщина, которая поступила еще в июне. У нее была очень тяжелая форма, тяжелое поражение головного мозга. Спасти ее не удалось. Важно отметить, что все восемь человек не были вакцинированы против клещевого энцефалита, то есть не имели никой защиты. Всего у нас на сегодняшний день 75 случаев клещевого энцефалита, 90 случаев клещевого риккетсиоза и 160 клещевого боррелиоза, — рассказала Лариса Позднякова.

Клещевой энцефалит остается самой опасной клещевой инфекцией. На фоне увеличения доли тяжелых случаев, когда заболевание приводит к инвалидизации или смерти, врачи призывают людей ставить прививки.

Другие клещевые инфекции не столько агрессивны: заболевания протекают легче, и, как правило, без особых последствий. Хотя и здесь есть тревожные факторы: к летальным исходам стал приводить клещевой риккетсиоз, который раньше не считался смертельно опасным. В прошлом году было зарегистрировано два летальных исход, в 2025 году от клещевого  риккетсиоза скончался один человек.

Сезон активности клещей в Новосибирской области еще не заканчивается.

Ранее редакция рассказывала, какие суммы тратит региональный бюджет на вакцину против клещевого энцефалита.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

449

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : клещи клещевой энцефалит


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области восемь человек умерли от клещевого энцефалита
6/09/25 12:00
Медицина Общество
Жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году
6/09/25 11:00
Власть Город Общество
Новосибирцы предложили сформировать реестр незаконно легализовавшихся мигрантов
6/09/25 9:00
Власть Общество Право&Порядок
В Новосибирске прошел XI съезд народных депутатов
5/09/25 19:34
Власть
В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»
5/09/25 18:00
Власть Город Общество
Губернатор встретился с представителями регионального отделения «Опора России»
5/09/25 17:40
Власть
Поиск формулы культурного кода Новосибирска вступил в практическую фазу
5/09/25 17:30
Общество
«Профессиональные льготники»: мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей
5/09/25 17:00
Власть Медицина Общество Право&Порядок
Китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет
5/09/25 16:38
Бизнес
На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки
5/09/25 16:00
Общество
Молодые ученые Сибири предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи
5/09/25 15:50
Власть
В школах Новосибирской области введут курс «История нашего края»
5/09/25 15:00
История Образование Общество
В Новосибирске перекроют центральные улицы из-за полумарафона
5/09/25 14:00
Город Общество
Рядом с набережной в Новосибирске планируют построить еще одну школу
5/09/25 13:30
Власть Город Общество
СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению
5/09/25 13:00
Общество
«Жизнь отдана на откуп тупым алгоритмам»: в Новосибирске участились случаи блокировки банковских карт
5/09/25 12:00
Банки Общество Право&Порядок Финансы
Суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн
5/09/25 11:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов
5/09/25 11:00
Агропром Страхование
«Как приезжает электричка, так давка»: в Новосибирске на станции Речной вокзал не работают турникеты
5/09/25 10:00
Общество
«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору
5/09/25 9:30
Бизнес Образование
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять