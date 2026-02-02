Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе министерства, предварительно, для создания первого тепличного комплекса для выращивания посадочного материала (хвойных пород) с закрытой корневой системой в рамках нацпроекта, выбрана территория Тогучинского района.

— Обычно саженцы хвойных пород растут 2-3 года, чтобы набрать 12 см для высадки в лес. Саженцы с закрытой корневой системой в теплице вырастают до 12 см с апреля по октябрь, то есть осенью его уже можно пересаживать. Телица ускоряет этот процесс и перспективу приживаемости саженца при пересадке, — пояснили редакции.

По словам Ивана Белозерова, на 2026 год в Бердском лесхозе на плантациях собрано более тонны семян, которые пойдут на лесовосстановление. Еще 481 килограмм хранится в страховом фонде. В основном это сосна обыкновенная, ель новосибирская и кедр.

Всего в регионе 19 питомников, где выращиваются саженцы. Ежегодно они производят более 6 млн штук посадочного материала.

— В 2025 году в регионе вырубили 3300 га леса, а мы восстановили насаждения на площади 4400 га. То есть баланс идет с плюсом. Надеюсь, так оно будет и дальше, —подчеркнул Иван Белозеров.

