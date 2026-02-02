Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она позволит ускорить подготовку посадочного материала для восстановления лесов и благоустройства

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе министерства, предварительно, для создания  первого тепличного комплекса для выращивания посадочного материала (хвойных пород) с закрытой корневой системой в рамках нацпроекта, выбрана территория Тогучинского района.

— Обычно саженцы хвойных пород растут 2-3 года, чтобы набрать 12 см для высадки в лес. Саженцы с закрытой корневой системой в теплице вырастают до 12 см с апреля по октябрь, то есть осенью его уже можно пересаживать. Телица ускоряет этот процесс и перспективу приживаемости саженца при пересадке, — пояснили редакции.

По словам Ивана Белозерова, на 2026 год в Бердском лесхозе на плантациях собрано более тонны семян, которые пойдут на лесовосстановление. Еще 481 килограмм хранится в страховом фонде. В основном это сосна обыкновенная, ель новосибирская и кедр.

Всего в регионе 19 питомников, где выращиваются саженцы. Ежегодно они производят более 6 млн штук посадочного материала.

—  В 2025 году в регионе вырубили 3300 га леса, а мы восстановили насаждения на площади 4400 га. То есть баланс идет с плюсом. Надеюсь, так оно будет и дальше, —подчеркнул Иван Белозеров.

Ранее редакция сообщала о том, что «черные лесорубы» вырубили в Новосибирской области более 500 деревьев. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Теплица лес

1 646
0
0
Предыдущая статья
Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля
Следующая статья
Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью

В Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить порядок исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Поправки затронут статью 120 Трудового кодекса РФ и предполагают исключение выходных дней из числа календарных дней основного или дополнительного отпуска.

В пояснительной записке к инициативе авторы указывают, что действующая система приводит к скрытому сокращению продолжительности отдыха.

Читать полностью

В Новосибирске с февраля начнут действовать новые законы

Автор: Оксана Мочалова

Индексация социальных выплат

С 1 февраля более 40 видов пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 728 921,9 рубля (сейчас — 690 266 рублей). Семьи, получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго получат дополнительно 234 321,27 рубля (на сегодняшний день 221 895 рублей). Полная сумма выплаты на второго ребенка, если семья не обращалась за поддержкой ранее, составит 963 243,17 рубля (в 2025 году — 912 162 рубля). Индексация коснется и неиспользованных остатков средств по ранее выданным сертификатам.

Читать полностью

Почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда

Автор: Юлия Данилова

По результатам работы межведомственной комиссии в 2025 году порядка 14000 новосибирцев вышли из тени и стали работать официально. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

—  Они приобрели статус самозанятых, заключили трудовые договоры, либо оформились индивидуальными предпринимателями, —  пояснил Балашов.

Читать полностью

В программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки

Автор: Юлия Данилова

Город Искитим попал в федеральный проект «Чистый воздух» в 2022 году как единственный город в Новосибирской области с «очень высоким загрязнением» воздуха. Изначально в рамках проекта планировалось перевести на газ более 1200 домовладений, добиться снижения выбросов предприятий, построить газовую котельную в микрорайоне Ложок, а также перевести на газомоторное топливо общественный транспорт и ликвидировать полигон ТКО.

План по очистке воздуха в Искитиме был утвержден в начале 2025 года. Целевой показатель реализации проекта — снижение выбросов в атмосферу на 50% к 2036 году.

Читать полностью

«Деньги на человеческих пороках»: экс-депутат Госдумы от Новосибирска раскритиковала идею об онлайн-казино

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе министр финансов РФ Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России. Он отметил, что для этого можно создать специального оператора, который будет перечислять в бюджет не менее 30 % от выручки легальных казино. По мнению главы Минфина, бюджет будет получать около 100 млрд рублей ежегодно.

По словам Силуанова, администрирование налога на онлайн-казино предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Минфин также настаивает на ограничении возраста пользователей — не менее 21 года. Оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Общество

Холодный фронт принесет в Новосибирскую область морозы до -28 в начале февраля

Медицина Общество

Роспотребнадзор призвал новосибирцев привиться от клещевого энцефалита в феврале

Общество

Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде

Общество Право&Порядок

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Бизнес Общество

Новосибирский ЦУМ после почти 59 лет работы закрылся навсегда

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности