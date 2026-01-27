Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

Компания ООО «Маслов», резидент «Южного ПЛП», инвестировала в проект более 5 млрд рублей. В этом году планируется запуск производства, где будет создано более 200 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— С коллегами мы очень тесно сотрудничаем. Все инженерные коммуникации, которые необходимые для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся, — добавил Буковинин.

Напомним, компания ООО «Маслов» представила на инвестсовет области производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы в декабре 2023 года. Учредитель ООО «Маслов»: господин Цюй Фэй — 99%, ООО «Солидарность-Риелт» — 1%. Общий объём финансирования осенью 2024 года оценивался в 6,5 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда — первая очередь. Продукцию завода инвестор планировал поставлять на экспорт в Китай. Запуск производства несколько раз откладывался.

В октябре 2025 года в региональном Минсельхозе сообщили, что ввод завода в эксплуатацию перенесен из-за производственных сложностей, не уточнив, о чем идет речь. Известно, что в мае на заседании комитета регионального Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, обсуждались проблемы с подведением газа к новому предприятию.

В целом на территорию «Южного ПЛП» сейчас зашли 6 инвесторов. Объем инвестиций в проекты составляет 1 млрд рублей. Планируется создать 387 рабочих мест.

Эксперты УК Промышленно-логистического парка ведут проработку второй очереди «Южного ПЛП». Как отметил Павел Буковинин, по площади он будет больше, чем первая очередь. При появлении резидентов, готовых зайти на площадку, вторая очередь может быть запущена в 2026 году.

— Кроме того, есть частная инициатива по развитию рядом индустриального парка. Этот вопрос тоже прорабатывается, в том числе в части подключения к инженерной инфраструктуре, — добавил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

На инвестсовете области в конце декабря 2025 года проект частного индустриального парка был представлен в закрытом для СМИ формате.

Ранее редакция отмечала, что на форуме InРark-2017 отмечалось, что предприятия научно-производственного комплекса области предложили создать в Бердске научно-промышленный парк.