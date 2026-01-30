Новосибирская область заняла 7-е место в рейтинге органических регионов

Роскачество опубликовало обновленный рейтинг органических регионов, составленный по итогам 2025 года. Новосибирская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции.

В общей сложности в России сейчас 57 регионов, где есть органическое земледелие, то есть культуры выращиваются без использования пестицидов, синтетических удобрений, антибиотиков и гормонов роста. В Новосибирской области семь производителей органической продукции. С этим показателем она заняла 7-е место и разделила его с Самарской областью. В прошлом году показатели у Новосибирской области были лучше — десять производителей и 5-е место в рейтинге. На первом месте уже несколько лет находится Воронежская область, там 21 производитель органики.

— Новосибирская область удерживается в первой десятке. Но надо сказать, есть регионы, которые занимают более активную позицию и идут вперед. Наша область явно упускает возможности довести продукцию до потребительского вида. Нам надо усиливать переработку, не останавливаться только на выпуске сырья. Например, в Воронежской области уже выпускают органические хлеб и крупы. Известно, что там региональные власти способствуют этому процессу, — рассказала Infopro54 генеральный директор информационного центра «Органика», представитель АНО Роскачества по Новосибирской области Альбина Куликова.

В настоящее время в Новосибирской области выращивается органическая расторопша, гречиха, рожь, овес, горох, лен, горчица, полба, одна пасека производит органический мед. Цены на такую продукцию существенно выше, чем на обычную, произведенную с использованием различной «химии». Изначально аграрии, решившие работать с органикой, планировали поставлять свою продукцию в Европу, где высокий спрос и потребители готовы платить. Санкции изменили эти планы, теперь производители осваивают внутренний рынок.

Ранее редакция рассказывала о спросе на органическую водку и халяльную органику.