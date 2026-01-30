«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над минским «Динамо» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Сибирь-Арене», где собралось 11 445 болельщиков. Для белорусского клуба этот матч стал тысячным в истории лиги.

В составе хозяев забросили шайбы Алексей Яковлев (8-я минута), Фёдор Гордеев (26), Семён Кошелёв (37) и Энди Андреофф (44). У минчан единственный гол забил Даррен Диц на 55-й минуте.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд. Сейчас клуб занимает восьмое место в Восточной конференции с 49 очками. Минское «Динамо», набрав 66 баллов после 50 игр, лидирует на Западе. 31 января «Сибирь» встретится с «Трактором», а «Динамо» сыграет на выезде против «Металлурга» из Магнитогорска.

В матче игрового дня хабаровский «Амур» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» дома со счётом 5:2.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск.