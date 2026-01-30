Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Спорт

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Шайбы в ворота противника забросили Алексей Яковлев, Фёдор Гордеев, Семён Кошелев и Энди Андреофф

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над минским «Динамо» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Сибирь-Арене», где собралось 11 445 болельщиков. Для белорусского клуба этот матч стал тысячным в истории лиги.

В составе хозяев забросили шайбы Алексей Яковлев (8-я минута), Фёдор Гордеев (26), Семён Кошелёв (37) и Энди Андреофф (44). У минчан единственный гол забил Даррен Диц на 55-й минуте.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд. Сейчас клуб занимает восьмое место в Восточной конференции с 49 очками. Минское «Динамо», набрав 66 баллов после 50 игр, лидирует на Западе. 31 января «Сибирь» встретится с «Трактором», а «Динамо» сыграет на выезде против «Металлурга» из Магнитогорска.

В матче игрового дня хабаровский «Амур» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» дома со счётом 5:2.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск.

Источник фото: ХК Сибирь

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : хоккей ХК Сибирь спорт

8
0
0
Предыдущая статья
Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Хоккейные клубы «Сибирь» и СКА обменялись игроками. В команду «злых снеговиков» перешел нападающий Андрей Локтионов (родился 30 мая 1990 года), а СКА получил нападающего Скотта Уилсона.

Локтионов — воспитанник воскресенского хоккея. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». За это время он провел 157 матчей и набрал 48 очков: 22 шайбы и 26 передач.

Читать полностью

«Сибирь» обыграла лидера КХЛ — магнитогорский «Металлург»

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская команда «Сибирь», стремящаяся попасть в плей-офф сезона 2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграла на выезде у лидера регулярного чемпионата — магнитогорского «Металлурга». Игра состоялась 22 января.

В первом периоде команды не забили ни одного гола, но во втором они обменялись шайбами. Илья Талалуев из Новосибирска открыл счёт, а Егор Яковлев из Екатеринбурга ответил точным броском. Решающий момент наступил на 58-й минуте: Антон Косолапов, воспользовавшись численным преимуществом, вывел свою команду вперёд — 2:1.

Читать полностью

«Сибирь» уступила «Нефтехимику» в домашнем матче

Автор: Артем Рязанов

На домашнем льду новосибирская «Сибирь» уступила нижнекамскому «Нефтехимику» в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счётом 1:3, и гости из Нижнекамска увеличили свою победную серию до пяти матчей.

Гости уверенно контролировали ход игры и открыли счёт уже в первом периоде. На 18-й минуте защитник Евгений Митякин переиграл вратаря новосибирцев.

Читать полностью

«Не для среднего кармана»: новосибирцы подсчитали, в какую сумму обходится отдых в Шерегеше в 2026 году

Автор: Мария Гарифуллина

Часть длинных новогодних каникул многие жители Новосибирска традиционно решили провести в Шерегеше. Один из самых популярных горнолыжных курортов в этом сезоне стал еще дороже, говорят те, кто съездил туда в декабре или в первых числах января. Infopro54 публикует рассказы горнолыжников и сноубордистов о ценах на размещение, ски-пассы и еду в заведениях общепита.

Житель Новосибирска Константин уже более двадцати лет катается на горных лыжах, и Шерегеш для него, как и для многих новосибирских спортсменов, — место привычное и часто посещаемое. Поэтому и динамику цен ему отследить несложно.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Спортивный объект в Новосибирске готовят к консервации по тендеру

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске проводится тендер по выбору подрядчика для проведения работ по консервации спортивного сооружения, расположенного по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр "Спутник"».

Поводом стала рекомендация Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, которая в феврале 2024 года проверила техническое состояние недостроя. Речь идет о трехэтажном здании (включая подземный) площадью 533,7 кв. м, готовность которого по данным на март 2021 года оценивалась в 57%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Спорт

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Бизнес Власть Общество

Мэрия Новосибирска изымает участки и дома под новую школу в Октябрьском районе

Наука Общество

Пропавших без вести помогут найти новосибирские ученые

Бизнес Власть Общество

Новосибирский бизнес не получил в ГД ответы на срочные вопросы о маркетплейсах

Бизнес Власть

Ограничение платных мест повысит конкуренцию в новосибирских колледжах

Бизнес Власть

Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Общество

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Общество Право&Порядок

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Власть

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Бизнес Власть

Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

Право&Порядок

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Власть Технологии

Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Финансы

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Власть Общество

Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Бизнес Власть

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Общество

В новосибирском отделении СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Власть Общество

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Недвижимость

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности