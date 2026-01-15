Уроженец Камеруна, вернувшийся с СВО, устроился на завод в Новосибирске

В Новосибирске живёт 34-летний Лионель Дангву Джуда из Камеруна. Он строит новую жизнь после того, как добровольно принял участие в специальной военной операции в России. Он был ранен и награждён медалью «За боевые отличия». Теперь адаптируется к мирной жизни в сибирском городе.

— Я служил почти два года — сначала стрелком, потом артиллеристом. Во время боевых действий был ранен, получил серьёзные травмы, но выжил, — отметил Лионел изданию ГОРСАЙТ.

Образованный маркетолог с двумя магистерскими степенями приехал в Россию в конце 2023 года. Он планировал запустить мобильное приложение для денежных переводов в Африку. Однако столкнулся с трудностями и решил пойти добровольцем на СВО. После ранения и госпитализации, при поддержке волонтёров, вернулся в столицу Сибири.

Лионель сейчас трудится на заводе «НЭВЗ-Союз». Он активно изучает русский язык и участвует в фонде помощи ветеранам «Будем Жить! Сибирь», помогая им адаптироваться в обществе. Среди своих будущих целей Лионель называет построение карьеры, создание семьи и возобновление предпринимательской деятельности. Он считает развитую инфраструктуру и уважение к правам человека ключевыми преимуществами России.

Ранее редакция сообщала о том, что нигерийский музыкант из Новосибирска отправился на СВО.