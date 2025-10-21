Рекламодателям

Новосибирские девелоперы продали более 10 тысяч квартир в новостройках

  • 21/10/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
На 25 компаний пришлось почти 80% продаж

Рынок оживает

За 9 месяцев 2025 года застройщиками Новосибирской области было продано по ДДУ 10 402 квартиры в жилых новостройках и лотов в комплексах апартаментов. Средняя площадь реализованной квартиры составила 48,5 м2, средневзвешенная цена квадрата в сделках по ДДУ — 149 515 рублей. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Продажи новостроек с января по сентябрь 2025 года снизились на 28,8% к аналогичному периоду 2024 года, по итогам полугодия падение составляло 44,2%, — констатировал эксперт.

Напомним, на начало августа 2025 года в активе застройщиков региона было 60 350 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах — это был новый рекорд для региона.

В тоже время, по данным One Company, рынок новостроек в Новосибирске заметно оживился в третьем квартале: за три месяца было продано 4026 квартир на общую сумму 28,9 млрд рублей. Для сравнения, в первом квартале было продано 2763 квартиры на 19,1 млрд, во втором — 3044 квартиры на 21,8 млрд.

При этом, по данным управления Росреестра по Новосибирской области, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 53,6 тысяч ипотек.

— Третий квартал стал самым активным в текущем году: в период июль-сентябрь новосибирцы зарегистрировали 19 тысяч сделок с использованием кредитных средств, это на 5% больше, чем во втором квартале, и на 17% больше показателей первых трех месяцев 2025 года, — пояснили в Росреестре.

Застройщики-лидеры

В топ-10 девелоперов по суммарной выручке за шесть месяцев 2025 года, по данным Николаева, вошли следующие компании:

  • ГК «Расцветай»
  • Компания «Брусника»
  • ГК КПД ГАЗСТРОЙ
  • ГК «Поляков»
  • ГК СМСС
  • ГК «СОЮЗ»
  • ГК «Первый Строительный Фонд»
  • ГК «МЕТА»
  • «Страна Девелопмент»
  • ГК «Энергомонтаж»

Эксперт также отметил тренды на рынке новостроек, сформировавшиеся с начала 2025 года:

  • на топ-25 компаний приходится 78,8% всех продаж, как по суммарной выручке, так и по числу реализованных квартир
  • на рынке Новосибирской области осталось 52 застройщика, у которых продажи по ДДУ были больше 5 лотов в месяц.
  • на рынке новостроек осталось три значимых игрока с продажами только квартир в сданных домах по договору купли-продажи: «Жилищная инициатива» («Новосибирский квартал»), «ДАР» (проект «Березки»), ТДСК.

Больше всего лотов удалось продать следующим девелоперам:

  • ГК КПД ГАЗСТРОЙ
  • ГК «Расцветай»
  • Компания «Брусника»
  • ГК «Поляков»
  • ГК СМСС
  • ГК «СОЮЗ»
  • ГК «Первый Строительный Фонд»
  • ГК «Энергомонтаж»
  • ГК «МЕТА»
  • ГК VIRA

— По средней цене квадрата в топ-25, без учета компаний, специализирующихся на апартаментах, лидирует ГК «ДОМ-СТРОЙ». На втором месте — ГК «Сибирь Инвест», замыкает ТОП-3 — ГК «Химметалл». Самые доступные цены у вертикально-интегрированных структур: ПСК «Сибирь», ГК «Первый Строительный Фонд» и ГК «Энергомонтаж»,  — констатировал Сергей Николаев.

Напомним аналитики центра «Движение» отмечали, что Новосибирская область является высоко конкурентным рынком. В регионе один из самых низких индексов концентрации (монополизации) рынка. Меньшее значение только в Свердловской области.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы Аксененко предложил запустить в России профессиональную ипотеку

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

