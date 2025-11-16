Рекламодателям

В Новосибирске за год официально сократилось потребление алкоголя

  • 16/11/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске официально сократилось потребление алкоголя
Эксперты полагают, что часть рынка «уходит в тень»

Потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя в литрах этанола в годовом исчислении на человека, сообщил федеральный Минздрав. Среднее за январь – октябрь 2025 года потребление спиртного составило 8,14 л в годовом исчислении.

В Новосибирской области показатель чуть больше среднероссийского — 8,78 литра чистого спирта на человека в год. Максимальные уровни потребления в регионе (9 литров этанола на душу населения) были зарегистрированы в феврале и марте. В сентябре текущего года в регионе показатель потребления спиртных напитков составил 8,3 литра этанола на душу населения. Это был минимальный показатель в 2025 году.

Для сравнения, в Республике Хакассия — 11,6 л, в Томской области — 9,37 л, в Кемеровской области — 9,25 л, в Алтайской крае — 9,21 л, в Иркутской области — 8,78 л, Красноярском крае — 8,53, в Омской области — 8,41 л, в Республике Алтай — 7,26 л, в Тыве — 5,51 л,

В лидерах по стране Ненецкий АО (20 л), Еврейская АО (15 л) и Чукотский АО (13 л).

Эксперты, опрошенные «Ведомостями»  связывают сокращение потребления алкоголя на душу населения с рядом факторов:

  • цены на спиртное к сентябрю 2025 года выросли на 12%, по сравнению с годом ранее,
  • ужесточение региональных ограничений на продажу спиртного,
  • уход потребления и продаж в теневой сектор. По данным издания, в среднем по стране неучтенка поднялась почти в 1,5 раза — с 1,3 в январе – сентябре 2024 года до 2 л.

По данным Moneyplace в 2024 году россияне потратили на маркетплейсах 259 млн руб. на наборы для приготовления настоек. Продажи выросли в 3,3 раза в натуральном значении. По данным «АТОЛ онлайн», в январе – мае 2025 года объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Новосибирской области за первое полугодие 2025 года таможенники вместе с правоохранителями изъяли 20 197 бутылок нелегального алкоголя. Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 995 бутылок.

Между тем, в планах федерального ведомства довести годовое потребление до 7,8 л на человека к 2030 году. В Минздраве уверены, что это приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан.

Напомним, реализация пива (сидра, пуаре, медовухи) на душу населения в Новосибирской области в 2024 году составила 70,3 литра. Водки за год в Новосибирской области было продано 4,4 литра на душу населения (+2,5%), винодельческой продукции — 5,7 литра (+2,3%). Крепких напитков, за исключением водки (коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром, джин, текила и прочие), в регионе было продано за год 2,7 литра на человека (+15,1%).

При этом, по данным Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, за 2024 год объем нелегального рынка в Новосибирской области снизился с 9% до чуть более 2%.

По акцизам на алкогольную продукцию в бюджет региона за 10 месяцев 2025 года поступили 18 млрд рублей, годом ранее — 15,6 млрд.

По данным 2ГИС, в Новосибирске продажа алкогольных напитков сегодня осуществляется в 1224 точках. Почти 1700 точек предлагают пиво на разлив. У сети «Красное&Белое» в городе 331 филиал, «Бристоль» — 143, «Сомелье» — 45, «Ёмкость» — 18 и т.д.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области ежегодно регистрируют около 1300 случаев отравления спиртами.  Более 8000 человек направили к врачам-наркологам. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : потребление алкоголя алкоголь


