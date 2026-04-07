Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

Претенденты на получение грантов будут проходить конкурсный отбор. Проведение отбора возложено на министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов подчеркнул, что данная инициатива призвана стимулировать предпринимательскую активность, создать новые рабочие места и оказать поддержку ветеранам СВО. Ожидается, что гранты помогут им реализовать бизнес-идеи, обеспечить стабильный доход семьям и внести вклад в экономику области. Поддержка таких предпринимателей рассматривается как важный элемент их социальной и профессиональной адаптации.

Максимальная сумма финансовой помощи составит 500 тысяч рублей. Полученные средства могут быть использованы для различных нужд, таких как оплата аренды и ремонт помещений, закупка оборудования, техники, программного обеспечения и другие связанные с бизнесом расходы.

Для получения бесплатной консультации и информации о доступных мерах государственной поддержки участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Мой бизнес» Новосибирской области. Специалисты центра окажут содействие в подборе образовательных программ и помогут с оформлением ИП или ООО.

Кроме того, ветеранам СВО доступны бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, а также услуги по автоматизации бизнес-процессов и продвижению. Для ветеранов с инвалидностью предусмотрена возможность получения статуса «социальное предприятие», что влечет за собой налоговые льготы.

Услуги центра «Мой бизнес» предоставляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте центра.