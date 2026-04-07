Новосибирская область запускает грантовую поддержку для участников СВО

Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса

С 2026 года предусмотрена возможность получения грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа участников специальной военной операции и их родственников. Эти субсидии предназначены для запуска и расширения собственного бизнеса.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил соответствующее постановление правительства региона №142-п от 6 апреля 2026 года. Финансирование будет осуществляться в рамках государственной программы, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области.

Претенденты на получение грантов будут проходить конкурсный отбор. Проведение отбора возложено на министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов подчеркнул, что данная инициатива призвана стимулировать предпринимательскую активность, создать новые рабочие места и оказать поддержку ветеранам СВО. Ожидается, что гранты помогут им реализовать бизнес-идеи, обеспечить стабильный доход семьям и внести вклад в экономику области. Поддержка таких предпринимателей рассматривается как важный элемент их социальной и профессиональной адаптации.

Максимальная сумма финансовой помощи составит 500 тысяч рублей. Полученные средства могут быть использованы для различных нужд, таких как оплата аренды и ремонт помещений, закупка оборудования, техники, программного обеспечения и другие связанные с бизнесом расходы.

Для получения бесплатной консультации и информации о доступных мерах государственной поддержки участники СВО и члены их семей могут обратиться в центр «Мой бизнес» Новосибирской области. Специалисты центра окажут содействие в подборе образовательных программ и помогут с оформлением ИП или ООО.

Кроме того, ветеранам СВО доступны бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, а также услуги по автоматизации бизнес-процессов и продвижению. Для ветеранов с инвалидностью предусмотрена возможность получения статуса «социальное предприятие», что влечет за собой налоговые льготы.

Услуги центра «Мой бизнес» предоставляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте центра.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске вступили в силу изменения в постановление мэрии, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ скорректировали с учётом опыта прошлого года и практики других российских городов — там похожие ограничения уже показали свою эффективность. Он начал действовать с 3 апреля.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, весь прошлый сезон власти внимательно следили за тем, как работают старые нормы, общались с кикшеринговыми компаниями, учитывали мнение надзорных ведомств, включая тех, кто отвечает за безопасность дорожного движения. В результате выяснилось, что прежний порядок требует доработки. Горожане массово жаловались на хаотичную парковку, а в тёмное время суток случалось много аварий.

Власти меняют правила продажи конфиската и долгов

Автор: Оксана Мочалова

В России подходит к концу общественное обсуждение законопроекта, который полностью меняет правила продажи заложенной и арестованной недвижимости. Документ подготовлен в рамках «дорожной карты» по «достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса», и его главная цель — введение открытой эффективной электронной системы реализации имущества.

Авторы инициативы подчеркивают, что новый подход позволит «повысить уровень прозрачности и конкурентности», а также «в полной мере обеспечивать интересы сторон исполнительного производства».

Работу автобусов и троллейбусов продлят в Новосибирске в пасхальную ночь

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске скорректируют работу общественного транспорта в ночь на Пасху. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, с 11 на 12 апреля городские автобусы и троллейбусы будут работать дольше обычного, чтобы жители могли без проблем доехать до храмов и обратно домой.

Особое внимание будет уделено отдаленным районам, куда с 22:00 вечера до 4:00 утра запустят специальные троллейбусные маршруты. Они свяжут спальные районы с тремя главными церквями города: Знаменским собором, Вознесенским кафедральным собором и Собором Александра Невского.

Вице-спикер Госдумы пошёл на праймериз в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Первый вице-спикер Государственной Думы РФ Александр Жуков намерен баллотироваться в нижнюю палату Федерального Собрания от Новосибирской области. Он зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку кандидатов.

В 2021 году Жуков участвовал в выборах в составе региональной группы кандидатов от «Единой России», включавшей Новосибирскую и Омскую области. От этой группы в Государственную Думу были избраны Александр Жуков и Игорь Антропенко из Омска. В текущем году Антропенко намерен баллотироваться в Любинском одномандатном округе № 143 в Омской области.

Поддержка инноваций в Новосибирской области: губернатор обсудил ключевые меры

На рабочем совещании в Правительстве Новосибирской области губернатор обсудил меры по поддержке инновационной деятельности. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев проинформировал Андрея Травникова о текущем состоянии дел.

Для стимулирования развития инновационных предприятий в Новосибирской области активно привлекаются программы федеральных институтов, в том числе фонд «Сколково». Новосибирский областной инновационный фонд выступает региональным оператором «Сколково» и, по итогам 2025 года, был признан лучшим в стране. Благодаря этому в проекты местных инноваторов было привлечено свыше 30 миллионов рублей. На сегодняшний день в «Сколково» зарегистрировано 152 компании из Новосибирской области, из которых 104 – это малые технологические предприятия.

Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирской области проверила подготовку региона к паводковому сезону 2026 года и обнаружила, что местные бюджеты Ордынского и Усть-Тарского районов не заложили достаточно денег на случай чрезвычайных ситуаций. Сама работа по подготовке к большой воде там тоже не была организована.

После проверки главы 24 муниципалитетов получили представления с требованием устранить нарушения. Проблемы на этом не закончились.

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

