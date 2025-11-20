Прокуратура настаивает на строительстве в Новосибирске четырех школ за семь млрд

В Новосибирске на сегодняшний день не хватает около 10 школ. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель прокурора области Александр Рудь.

— В Новосибирске уже два года действуют требования, выдвинутые прокуратурой, согласно которым каждый новый метр жилья и каждая семья, которая заедет в новые квартиры, должны быть обеспечены полной социальной инфраструктурой. Если строительство дома не предполагает покрытия потребности в детских садах и школах значит этого строительства не будет, — напомнил заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь.

Он подчеркнул, что это принципиальная позиция прокуратуры, чтобы у новосибирцев и жителей других регионов, покупающих жилье в городе, был доступ к социальной инфраструктуре.

Сейчас прокуратура вышла с предложением о строительстве в городе еще четырех объектов образования. По словам Александра Рудя, в приоритете Октябрьский, Ленинский и Кировский районы. Но конкретные локации еще находятся в стадии обсуждения.

— Сейчас главное: выстроить совместно с муниципалитетом работу. Строительство объекта образования достаточно сложный процесс. Сейчас все наши застройщики входят в механизм комплексного развития территории, где каждый квадратный метр жилья должен быть обеспечен социальной инфраструктурой. В рамках обязательств, которые берут на себя застройщики, в первую очередь идет проектирование объектов образования, а потом уже строительство. Проектирование тоже достаточно серьезный и длительный процесс. Поэтому, исходя из финансовых возможностей, которые мы определим в ближайшее время, наличия уже готовых проектов, мы сформируем соответствующие приоритеты, — пояснил он.

По оценкам прокуратуры, на создание четырех новых школ сегодня необходимо около 7 млрд рублей, с учетом частных инвестиций.

По данным ведомства, в регионе более 950 образовательных учреждений, где обучаются 373 тысячи учеников. Одна из ключевых проблем — наличие двух и более смен.

Напомним, в 2025-2026 году в Новосибирске 32 школы работают с коэффициентом заполнения 2+. При проектной наполняемости в 136 тысяч детей в школах учатся 218 тысяч. Как отмечают в мэрии, рост количества детей в образовательных учреждениях обеспечивает миграция. При этом в детских садах количество детей сокращается. Часть этих объектов передают в школе и систему допобразования.

В январе 2024 года Алексей Кондратьев, на тот момент занимавший должность заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города, говорил о 17 наиболее сложных локациях, где необходимо строительство школ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что бюджет и застройщики в Новосибирске набрали на себя огромные обязательства по строительству соцобъектов — на 50 млрд рублей.