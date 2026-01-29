Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Они настаивают на включении в законопроект процедуры оспаривания принятых решений о месте в рейтинге

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

На налоговом форуме, который прошел в Новосибирске в ноябре, министр экономического развития Светлана Шарпф отмечала, что из 161 тысячи юрлиц и ИП, работающих на территории региона, сейчас в рейтинг могут попасть около 12 тысяч. То есть отсев достаточно жесткий. Оценить позиции компании можно через личный кабинет участника.

Однако у новосибирских депутатов возникли вопросы. В частности, Константин Терещенко поинтересовался, как компания или предприниматель смогут откорректировать свои показатели в рейтинге, выйти из аутсайдеров, а также какие затраты это подразумевает для бизнеса.

— У нас люди часто оказываются в ситуации, когда при обращении в банки обнаруживают, что на основании какого-то автоматического решения их кредитный рейтинг упал, потому что механизмы искусственного интеллекта проверили их историю и присвоили им статус, по которому они автоматически отсекаются от займов. Если человек один раз автоматически не получил кредит, то его кредитная история испорчена, следующий кредит ему получить сложнее. Это что касается физлиц. Вопрос с рейтингом непростой. Ко всем рейтингам нужно относиться очень осторожно, особенно если мы говорим о том, что на основании этого рейтинга возможно сокращение сроков предоставления госуслуг и какие-то преференции со стороны органов власти. Все это должно быть прописано четко, в том числе процедура оспаривания принятых решений по этим рейтингам. Это главная проблема всех этих рейтингов, — заявил Терещенко.

Яков Новоселов отметил, что в ЭКГ-рейтинге есть коррупционная составляющая — из-за предоставления преференций лидерам по доступу к госуслугам. Кроме того, по его словам, есть вопросы к методике оценки.

— Например, компания производит фальсификат, но у нее хорошие показатели по кадрам, по экологии, по зарплате. При этом они травят народ. А государство начнет предоставлять им преференции? Я не могу понять целесообразность этого рейтинга. Я не уверен, что здесь не нарушаются требования антимонопольного законодательства и выполнения государством своих обязанностей. Это определенная дискриминация получается, — констатировал он.

Светлана Шарпф пояснила, что бизнесу для включения в рейтинг не надо предпринимать особых действий так как рейтинг уже существует.

— Рейтингом уже охвачены все, за исключением финансовых организаций. Что касается сокращения сроков доступа к госуслугам для лидеров рейтинга, то это прописано в законе. Соответствующее постановление о том, какие услуги предоставляются, тоже есть в открытом доступе. Органы власти для себя ставят задачу работать еще быстрее, если поступает такое обращение. То есть это задача цейтнота органов власти. Здесь нарушения прав не предполагается, — уверена министр.

Она также отметила, что представители ФАС принимают активное участие в разработке ГОСТа для ЭКГ-рейтинга и его позиционирования.

— В данном случае нет преференций с точки зрения кому-то ограничить права, а кому-то дать. Здесь вопрос о том, чтобы органы власти по отношению к такому бизнесу прилагали дополнительные усилия в работе, — добавила Шарпф.

Министр напомнила, что ЭКГ-рейтинг — предмет федерального ГОСТа, где экспертами являются представители Высшей школы экономики и деловых сообществ.

Вице-спикер парламента Ирина Диденко пояснила, что ЭКГ-рейтинг не про соревнование между предпринимателями за то, кто быстрее и больше получит преференций. Это попытка сделать взвешенную, объективную систему оценки для чиновников и органов государственной власти различного уровня того, кто есть конкретный предприниматель.

— Когда человек приходит в кабинет и говорит: «Я хороший, потому что я плачу столько налогов, потому что у меня работают столько людей, потому что я социально ответственный бизнес». Я бы хотела, чтобы закон был рабочим и формировал отношение чиновников и представителей органов государственной власти к действительно социально ответственному бизнесу, — заявила Диденко.

Депутат Владислав Плотников предложил для мотивации предпринимателей в будущем предусмотреть монетарные стимулы для предприятий, которые бьются за то, чтобы выйти в топ этого рейтинга.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году Министерство труда и социального развития Новосибирской области провело мониторинг практик по поддержке работодателями сотрудников с семейными обязанностями. Анализ более 800 мер поддержки, реализуемых в организациях, показал, что работодатели региона уделяют внимание людям с детьми, их здоровью, предусматривая в коллективных договорах или локальных правовых актах меры поддержки сотрудникам с семейными обязанностями, отмечали в правительстве.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : ЭКГ-рейтинг коррупция

235
0
0
Предыдущая статья
Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada
Следующая статья
Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания утвердили отчёт Андрея Травникова

В своем докладе Андрей Травников подчеркнул, что в 2025 году приоритетом бюджетной политики стало завершение начатых проектов. Для областного правительства окончание строительства всех объектов имеет принципиальное значение.

Первостепенное внимание уделялось выполнению социальных обязательств перед населением, оказанию помощи в решении задач специальной военной операции и реализации национальных проектов.

Читать полностью

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Внедренная система на базе искусственного интеллекта в автоматическом режиме контролирует соблюдение правил работы с крановым оборудованием, что уже позволило сократить трудозатраты службы охраны труда на 70%.

Раньше на заводе, где производят кабельно-проводниковую продукцию, контроль осуществляли сотрудники охраны труда, просматривая часы видеозаписей. Это было ресурсозатратно и не всегда оперативно.

Читать полностью

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на территории Новосибирска. Стартовая цена контракта — 18 млн рублей, как и в 2024 году. Стоит отметить, что два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Оказание услуг предполагается в 10 этапов — по 14 декабря 2026 года. Помещение должно быть расположено в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь может составлять от 950 до 1300 кв. м. Удаленность здания от остановки общественного и маршрутного транспорта — не более 200 м по пешеходному маршруту с возможностью безопасного перехода через проезжую часть прилегающих улиц.

Читать полностью

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Автор: Мария Гарифуллина

29 января, в Государственной Думе состоятся парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности. Среди выступающих будут представители швейных компаний из Новосибирской области. Они заявляют, что уже через два-три месяца большинство предприятий могут закрыться, без работы останутся тысячи человек, бюджеты недополучат налоги.

За последние пять лет продажа одежды (как и многих других товаров) переехала из традиционных офлайн-магазинов на маркетплейсы. По данным последних исследований, более 70% одежды в России покупается именно там. Эти площадки сначала всем участникам купли-продажи казались удобными, и о сокращении числа магазинов, казалось, никто не переживал. Но сейчас именно маркетплейсы указываются швейными предприятиями как причина кризиса отрасли.

Читать полностью

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Срок действия разрешения на возведение центра обработки данных (ЦОД) NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский» продлен до февраля 2027 года.

Напомним, управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство ЦОД в феврале 2025 года.

Читать полностью

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область укрепила статус ключевого туристического центра Сибири, по итогам 2025 года войдя в десятку лидеров национального рейтинга регионов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

По ее словам, опережающая динамика наблюдается по всем основным показателям: за одиннадцать месяцев регион посетили 2,9 миллиона туристов, а по итогам года ожидается превышение рубежа в 3 миллиона человек. Параллельно растёт и экономический эффект. Так, объём платных туристических услуг за отчётный период достиг 22,9 миллиарда рублей, что обеспечило Новосибирской области лидерство в Сибирском федеральном округе.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Общество

Родителям новосибирских школьников рассказали, как распознать травлю в классах

Бизнес Общество

В Новосибирске остались две социальные ярмарки

Общество

Нигериец переехал в Новосибирск и стал успешным блогером

Финансы

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

Бизнес Общество

Вопрос дошёл до Госдумы: в Новосибирске под угрозой закрытия оказались почти все швейные производства

Бизнес Технологии

Строительство еще одного ЦОДа затягивается в Новосибирске

Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Бизнес Туризм

Новосибирская область увеличила турпоток до трёх миллионов человек

Бизнес Власть

Третий этап Восточного обхода Новосибирска одобрила Главгосэкспертиза

Город

В художественном музее Новосибирска открылась выставка к 40-летнему юбилею метро

Власть Общество

Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Бизнес Туризм

Новосибирская область привлекла инвесторов к проекту «Салаир»

Общество

Эксперт объяснил, почему огурцы стали деликатесом для новосибирцев

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности