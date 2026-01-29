Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Депутаты регионального парламента на январской сессии в первом чтении согласовали введение в Новосибирской области ЭКГ-рейтинга.

Напомним, основная цель законопроекта — создать в регионе специальные правила и стимулы для поощрения бизнеса, который работает не только ради прибыли, но и активно вкладывается в общество, экологию и жизнь своих сотрудников. Его лидерам будет доступен режим максимального благоприятствования при взаимодействии с органами власти. Аналогичные законы принимаются во всех субъектах федерации.

На налоговом форуме, который прошел в Новосибирске в ноябре, министр экономического развития Светлана Шарпф отмечала, что из 161 тысячи юрлиц и ИП, работающих на территории региона, сейчас в рейтинг могут попасть около 12 тысяч. То есть отсев достаточно жесткий. Оценить позиции компании можно через личный кабинет участника.

Однако у новосибирских депутатов возникли вопросы. В частности, Константин Терещенко поинтересовался, как компания или предприниматель смогут откорректировать свои показатели в рейтинге, выйти из аутсайдеров, а также какие затраты это подразумевает для бизнеса.

— У нас люди часто оказываются в ситуации, когда при обращении в банки обнаруживают, что на основании какого-то автоматического решения их кредитный рейтинг упал, потому что механизмы искусственного интеллекта проверили их историю и присвоили им статус, по которому они автоматически отсекаются от займов. Если человек один раз автоматически не получил кредит, то его кредитная история испорчена, следующий кредит ему получить сложнее. Это что касается физлиц. Вопрос с рейтингом непростой. Ко всем рейтингам нужно относиться очень осторожно, особенно если мы говорим о том, что на основании этого рейтинга возможно сокращение сроков предоставления госуслуг и какие-то преференции со стороны органов власти. Все это должно быть прописано четко, в том числе процедура оспаривания принятых решений по этим рейтингам. Это главная проблема всех этих рейтингов, — заявил Терещенко.

Яков Новоселов отметил, что в ЭКГ-рейтинге есть коррупционная составляющая — из-за предоставления преференций лидерам по доступу к госуслугам. Кроме того, по его словам, есть вопросы к методике оценки.

— Например, компания производит фальсификат, но у нее хорошие показатели по кадрам, по экологии, по зарплате. При этом они травят народ. А государство начнет предоставлять им преференции? Я не могу понять целесообразность этого рейтинга. Я не уверен, что здесь не нарушаются требования антимонопольного законодательства и выполнения государством своих обязанностей. Это определенная дискриминация получается, — констатировал он.

Светлана Шарпф пояснила, что бизнесу для включения в рейтинг не надо предпринимать особых действий так как рейтинг уже существует.

— Рейтингом уже охвачены все, за исключением финансовых организаций. Что касается сокращения сроков доступа к госуслугам для лидеров рейтинга, то это прописано в законе. Соответствующее постановление о том, какие услуги предоставляются, тоже есть в открытом доступе. Органы власти для себя ставят задачу работать еще быстрее, если поступает такое обращение. То есть это задача цейтнота органов власти. Здесь нарушения прав не предполагается, — уверена министр.

Она также отметила, что представители ФАС принимают активное участие в разработке ГОСТа для ЭКГ-рейтинга и его позиционирования.

— В данном случае нет преференций с точки зрения кому-то ограничить права, а кому-то дать. Здесь вопрос о том, чтобы органы власти по отношению к такому бизнесу прилагали дополнительные усилия в работе, — добавила Шарпф.

Министр напомнила, что ЭКГ-рейтинг — предмет федерального ГОСТа, где экспертами являются представители Высшей школы экономики и деловых сообществ.

Вице-спикер парламента Ирина Диденко пояснила, что ЭКГ-рейтинг не про соревнование между предпринимателями за то, кто быстрее и больше получит преференций. Это попытка сделать взвешенную, объективную систему оценки для чиновников и органов государственной власти различного уровня того, кто есть конкретный предприниматель.

— Когда человек приходит в кабинет и говорит: «Я хороший, потому что я плачу столько налогов, потому что у меня работают столько людей, потому что я социально ответственный бизнес». Я бы хотела, чтобы закон был рабочим и формировал отношение чиновников и представителей органов государственной власти к действительно социально ответственному бизнесу, — заявила Диденко.

Депутат Владислав Плотников предложил для мотивации предпринимателей в будущем предусмотреть монетарные стимулы для предприятий, которые бьются за то, чтобы выйти в топ этого рейтинга.